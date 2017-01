Vive Silvano una fantasía en materia de seguridad: PAN

MORELIA, Mich., 25 de enero de 2017.- El Ejecutivo estatal no se cansa de mentir a los michoacanos diciendo que la entidad es una de las más seguras en el país, cuando en realidad Michoacán no había estado sumido en la violencia extrema desde 1998 cuando se sumaron más de mil asesinatos durante una anualidad, las cifras de 2016 dejan ver que la estrategia de seguridad que el gobierno estatal defiende no es la adecuada refirió el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez.

El jefe de los panistas en la entidad calificó como alarmante la situación de violencia que se vive y se percibe en Michoacán ya que los índices delictivos han ido en escalada sin que nada o nadie pueda contrarrestarla, para muestra dijo que en la pasada administración se contabilizaron 1,287 homicidios dolosos, mientras que en lo que va del año ya se suman 72 decesos violentos en la entidad, señala un comunicado de prensa.

Para Hinojosa Pérez las declaraciones triunfalistas emitidas por el gobernador Silvano Aureoles en nada concuerdan con la percepción que tiene la ciudadanía sobre la violencia que acontece a diario, ni con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que detallan que en 1998 se cometieron 1,022 homicidios dolosos, estadística que desde esa anualidad no rebasaban los mil asesinatos, además dijo que la violencia en contra de las mujeres también se ha recrudecido al sumar en 2016 al menos 83 casos.

De igual forma señaló que a decir de los datos estadísticos de esta misma instancia, Michoacán ocupa el cuarto lugar entre las entidades federativas con mayor número de asesinatos, solo debajo del Estado de México, Guerrero y Veracruz.

“El gobernador vive en otro mundo, en un estado que no es el mismo en el que vivimos todos los michoacanos, los números son fríos pero ahí están y no son un invento de Acción Nacional, la violencia ha rebasado a las autoridades que no han podido contener, ni mucho menos prevenir la delincuencia, en el PAN lo hemos venido señalando en repetidas ocasiones y hemos propuesto acciones que permitan recobrar la tranquilidad”, destacó el dirigente panista.

En este sentido Hinojosa Pérez hizo un llamado a los tres niveles de gobierno a que se sienten en una misma mesa para analizar las acciones que habrán de llevar a cabo para enfrentar una problemática que día a día va creciendo, además los conminó a escuchar a los diferentes sectores de la sociedad que han alzado la mano para colaborar de manera conjunta con las autoridades para atacar y prevenir esta situación.

Finalmente el presidente del PAN en Michoacán alertó que por desgracia la presente anualidad se enfila a ser de las más violentas, ya que tan solo en los primeros 25 días del año se suman por lo menos 74 asesinatos violentos, 14 de ellos cometidos en contra de mujeres.