Uso de razón/Pablo Hiriart

Gasolinazo mata elecciones

Pablo Hiriart

Si el PRI tenía esperanzas de conservar su bastión mexiquense este año, más vale que se vaya olvidando.

Para las elecciones sólo faltan unos meses y la factura del gasolinazo no se la va a quitar de encima.

El enojo de buena parte de la ciudadanía se ha extendido de tal manera que lo interesante de este año electoral su diluye prácticamente por completo.

Lo único que resta por ver es si el Estado de México lo gana Morena, el PAN o el PRD.

Hasta hace unas semanas los priistas hilaban fino para impedir una alianza entre PAN y PRD en el Estado de México, con el cálculo de que el voto atomizado entre varios contendientes le daría posibilidad de alzarse con la victoria, aunque fuera por una cifra mínima.

Sin embargo a estas alturas esa posibilidad se cierra a elegir contra quién quiere perder el partido gobernante en la entidad mexiquense.

En caso de que panistas y perredistas vayan separados, el ganador puede ser Morena.

Un triunfo de Morena en Edomex convertiría a los comicios presidenciales del próximo año en un metro trámite.

Es que ningún partido puede aspirar a la victoria si le acaba de recetar a la población un alza en las gasolinas de alrededor del 20 por ciento.

El propio Presidente había dicho que se acababan los gasolinazos, y el anuncio de fin de año con las nuevas alzas resultó demoledor para el estado de ánimo de la población.

Obviamente no fue por gusto que el gobierno subió el precio del combustible, pero se trata de un incremento de tal magnitud que no hay forma de que no pase factura.

A lo anterior hay que sumarle un año horrible en 2016, que nos trajo una devaluación del peso del 23 por ciento, más alza en las tasas de interés interbancarias de casi el 100 por ciento.

En el caso particular del Estado de México hay que añadir una inseguridad galopante que afecta con mayor saña a los sectores populares, que son la cantera natural de votos del PRI en esa entidad.

Ningún partido político puede aspirar a ganar unas elecciones cuando tiene encima esos resultados para la población.

Alguien dirá que aumentar el precio del combustible era inevitable dado el nuevo entorno mundial. Eso no quita el golpe.

Sobre todo cuando se aprobó una reforma energética que se vendió como la puerta a la disminución del precio de las gasolinas y de la luz.

Hay múltiples factores para explicar lo sucedido, pero ninguna respuesta va a hacer que el electorado salga a las urnas a dar su respaldo al partido gobernante dentro de cinco meses.

Las elecciones de junio encontrarán al PRI sin ofertas para la población.

Y a los votantes, irritados por la mala situación de la economía y de la seguridad.