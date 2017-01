La educación, sin dinero; la CNTE, a Cuba/Horacio Erik Avilés Martínez

El sistema educativo estatal se encuentra en una situación financiera muy complicada, debido al abandono, mala administración y corrupción que contribuyeron durante décadas a generar el actual escenario, completamente ilógico, injusto e inaceptable. Por principio de cuentas, en este año, desde ahora es seguro que la Secretaría de Educación en el Estado una vez más estará trabajando con recursos subpresupuestados, es decir, al finalizar este ejercicio estarán pidiendo recursos extraordinarios, apoyo y salvación al Gobierno del Estado, al Congreso Local y a la Federación para lograr cerrar el 2017 sin adeudos sustantivos. Esto se deriva del hecho de que durante 2016 contaron en la SEE con 20 mil 974 millones de pesos y en este año solamente habrá 20 mil 789, lo que resulta inconsistente con las crecientes necesidades del servicio educativo, por lo que la subpresupuestación, a menos que exista un esfuerzo realmente milagroso en el ejercicio del gasto estatal y en la gestión de recursos ante la federación, seguramente se convertirá en déficit financiero que será solventado como es costumbre: con más deuda pública y desprotegiendo otras áreas de la administración pública.

La situación resulta similar en la máxima casa de estudios, que ve reducido su presupuesto, al caer de 2 mil 946 millones de pesos a solamente 2 mil 555, por lo que sus finanzas serán noticia durante todo este año, con consecuencias previsibles, entre las cuales muy probablemente se encontrarán movilizaciones de los grupos sindicales y estudiantiles encunados en su seno.

Aunado a lo anterior, la Universidad Virtual tendrá también un recorte de 700 mil pesos, lo cual impactará ligeramente su desarrollo institucional, mas no su cobertura, al contar con demanda estudiantil incremental. En cambio, las universidades politécnicas subsistirán con lo mínimo indispensable, viendo ahora reducido su presupuesto un 50 por ciento, al pasar de 6 millones de pesos a solamente 3 de financiamiento estatal.

Caso contrario ocurre en educación media superior, en donde sus subsistemas descentralizados recibieron un incremento presupuestal. Por ejemplo, el Telebachillerato pasó de 123 a 143 millones de pesos, el CONALEP de 259 a 267, el CECyTEM, de 787 a 850 millones de pesos y el COBAEM pasó de mil 119 a mil 137 millones de pesos. De esta manera, el Poder Ejecutivo Estatal dedica mayores recursos a apoyar el nivel educativo que requiere más contingentemente un incremento en su cobertura, para estar en condiciones de que todos los jóvenes en edad de cursar el bachillerato cuenten con una butaca para ellos en un plantel público estatal, lo cual aún no es una realidad en estos momentos. Asimismo, no olvidemos que los preparatorianos estarán arribando a la mayoría de edad en breve, por lo que adquirirán derechos políticos que podrán ejercer en el sentido de la atención escolar que estén recibiendo, lo que seguramente fue un factor a considerarse.

No obstante la situación de austeridad, hubo en educación superior algunas instituciones que sí resultaron beneficiadas por la asignación presupuestal, derivada en ambos casos del liderazgo político regional de sus principales gestores, como fue el caso de la Universidad Tecnológica de Morelia, que incrementó su presupuesto al pasar de 24 a 28 millones de pesos.También, la Universidad de La Ciénega incrementa su presupuesto al pasar de 63 a 72 millones de pesos. En contraste con tal bonanza, su hermana melliza, la Universidad Intercultural Indígena, cae de 51 millones de pesos a solamente 34 para este año. Finalmente, en cuanto a la capacitación para el trabajo, el ICATMI incrementó su erario en 600 mil pesos respecto al ejercicio anterior.

Además de los subsistemas, destaca también la reducción presupuestal que recibe el Instituto de Infraestructura Física Educativa, que tendrá 425 millones de pesos para operar, a diferencia del 2016, cuando contó con 542. Esta decisión cobra una dimensión más dramática cuando tomamos en cuenta la precariedad de la gran mayoría de las instalaciones educativas estatales.

Aunado a lo anterior, resulta penoso el recorte que sufrirá la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, al contraerse de 40 a 27 millones de pesos, con lo que se dependerá mayormente del recurso federal que para este importantísimo rubro pueda radicarse en la entidad, especialmente proveniente del cada vez más exiguo presupuesto del CONACyT.

En suma, este penoso recorte compromete en buena medida el derecho a aprender de la niñez y la juventud michoacana, lo cual resulta inaceptable en una entidad que se encuentra sumida en los últimos lugares en múltiples indicadores educativos. Más allá de la escasa disponibilidad de recursos a nivel nacional, la cual impacta fuertemente a Michoacán, también se debe de tomar en cuenta el hecho de que ni la SEE ni la UMSNH lograron implementar en tiempo y forma una reingeniería de ambas dependencias, mandatada por el Congreso del Estado durante 2016, ni tampoco, demostraron cabalmente la implementación de medidas de austeridad, de transparencia y de combate a la corrupción realmente draconianas, es decir, acordes a las circunstancias críticas. Entonces resulta comprensible el razonamiento que realizaron los diputados locales de oposición, cuando frenaron el incremento presupuestal de dependencias que no demostraron capacidad de emplearse a fondo en la adversidad. Por lo anterior, lograr cerrar esos vacíos y demostrar a la sociedad michoacana y al poder legislativo estatal que se cumplirá lo estipulado para este año resultará clave para el acceso a montos presupuestales superiores en posteriores ejercicios anuales. Más aún, destaca también el hecho de que diputados locales hayan promovido y aprobado que durante 2017 se realice una auditoría externa a la Secretaría de Educación en el Estado, con lo que se busca abonar a la administración debida de los recursos educativos, que son incongruentemente enormes e insuficientes a la vez. Resultará trascendente que se cumpla con total transparencia y apego a la normatividad establecida todo el proceso de la auditoría, desde la contratación del despacho externo hasta el seguimiento cabal a los hallazgos y observaciones, incluyendo los procedimientos administrativos de responsabilidad que pudieran derivarse de los mismos. De esta manera, a pesar de la austeridad, al finalizar el 2017, podremos contar con dependencias educativas debidamente auditadas integralmente y además con un diseño organizacional acorde al presupuesto, a las necesidades y retos actuales.

Sin duda es un año en el que administrar con austeridad republicana, mejorar sustancialmente transparencia y la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y elevar los indicadores en el ámbito educativo deben ser factores a considerarse. Por ello, sería penoso que ante esta situación se encontraran señales de incongruencia en el ejercicio del gasto, especialmente entre funcionarios y fracciones sindicales, ya que ante la época de vacas flacas que en la mayor parte del sistema educativo sobrevendrá, sería totalmente inaceptable conocer acciones de derroche presupuestal.

Al respecto, destaca por ofensiva a la situación precaria de la gran mayoría de las escuelas de nuestros hijos, que las cúpulas de la Sección XVIII de la CNTE promuevan un viaje con propósitos dudosamente académicos al Congreso de Educación que periódicamente se realiza en Cuba, con duración de una semana, en donde además de pasearse, comprar souvenirs y vivir experiencias de dudosísimo valor académico, los michoacanos se han caracterizado por rijosos y acudir a ventilar sus desencuentros al país caribeño, llegando incluso a los golpes. La CNTE lanzó una convocatoria a través de un comunicado a sus huestes, en donde al menos cincuenta militantes palomeados por sus cúpulas acudirán al vecino país caribeño, del 28 de enero al 3 de febrero, siendo los requisitos que impone la CNTE a su base para acudir académicamente nulos, requiriendo aprobación sindical y una antigüedad en el servicio de solamente seis meses. Por supuesto, no piden ponencias, resúmenes, investigaciones, estudios de caso, documentales, tesis ni documento alguno que posea valor académico para acudir a este viaje que se ha convertido en una onerosa tradición en la educación estatal.

¿A qué va la CNTE a Cuba? Si a la fecha no han sido capaces de presentar completo su modelo educativo alternativo, del que quedó claro en el encuentro que se realizó en Casa de Gobierno que se encuentra poco menos que en obra negra. Cualquier tesista de licenciatura se hubiese avergonzado de presentar ante sus sinodales avances tan pírricos como los que presentó el colectivo de la CNTE en octubre pasado. Sería mucho más barato y productivo que presentaran sus avances ante los michoacanos, habiendo transcurrido ya un trimestre desde aquel acto público. Sin embargo, en el colmo inaudito de los cinismos, ahora acudirán a una pasarela cubana a exhibir el traje invisible del emperador.

¿Cómo protestar contra las injusticias de la autoridad cuando por debajo reciben toda clase de canonjías? Por eso se entiende que la CNTE en múltiples momentos asume un papel de rémora gubernamental, de acompañante testimonial, de palero y de comparsa de múltiples administraciones. Así se explica el hecho de que los trámites y la supuesta “gestoría” que se realizan a través de la CNTE fluyen con corrupción, favoritismo y tortuguismo extremos, mientas que los procesos se ralentizan y gestionan de acuerdo con criterios de simple administración de la presión social. Vista así, la CNTE actúa discrecionalmente como un mercenario instrumento de control dosificado de la enorme ilegitimidad que reside en un sistema educativo excluyente como el michoacano. No debería ser así, por su declaración de principios, todas las personas que aduce representar, ni tampoco, por autoasumirse como un supuesto contrapeso del Estado.

¡En Michoacán no debe haber una CNTE viajera mientras contemos con escuelas pobres! ¿Cuál será el beneficio que representará una experiencia de esta índole a la niñez y a la juventud michoacana? E incluso, ¿en qué beneficia a las propias causas de la CNTE? Resulta profundamente incongruente que una organización sindical que entre su militancia cuenten con miles de trabajadores que no han cobrado la totalidad de sus percepciones, en lugar de solidarizarse con quienes no cuentan con su quincena para comer, promuevan componendas para acudir a Cuba con subsidio parcial de Gobierno del Estado. Más aún, tradicionalmente, a este ominoso viaje acuden no solamente militantes de la CNTE, sino también del SNTE y de otras expresiones sindicales, así como funcionarios educativos que desde hace décadas pululan de comisión en comisión en la SEE y que con el paso de los años han adquirido afición por el turismo seudopedagógico con cargo al erario.

Como sabemos, la CNTE no ejerce la más mínima transparencia ni rendición de cuentas de los recursos que dispone, pero el Gobierno del Estado es un sujeto obligado por la ley, por lo que este es el momento de exigir a la Secretaría de Educación en el Estado que explique a la opinión pública respecto a la posible erogación que se estaría haciendo para solventar un viaje a Cuba por una semana para los militantes de la CNTE, ya que habiendo tanta necesidad de inversión en nuestro sistema educativo estatal, este acto se convierte en un procaz insulto a la situación que impera en las escuelas estatales. Asimismo, dada la inminente auditoría integral a la SEE, será momento de que se informe a la opinión pública cuál es el monto que se ha destinado a pagar viajes seudoacadémicos a Cuba durante este siglo.

Esperaremos la aclaración formal que las autoridades estatales brinden ante esta enorme irregularidad que evidentemente disturba el estado de austeridad republicana que debería guardarse en estos momentos dada la situación de las finanzas estatales y la enorme precariedad que prevalece en el ámbito educativo.

Paralelamente, antes de que prosiga el Ciclo Escolar 2016- 2017, continúa la CNTE con sus movimientos

El gusto por trasladarse vía aérea es un lujo suntuario que debe desterrarse de esta entidad federativa.

