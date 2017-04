Acumula Defensoría de Oficio 3 meses de adeudo de quincenas

MORELIA, Mich., 2 de abril de 2017.- Su responsabilidad es la defensa jurídica de las personas que no pueden o no desean contar con un abogado particular, pero hace tres meses que ellos requieren de la protección de la ley ante el impago de sus quincenas, una situación que de ha tornado crónica y para la que no tienen expectativas de pronta solución.

Son ya tres meses los que Margarita Rangel y alrededor de 40 trabajadores eventuales de la Defensoría de Oficio, entre abogados, contadores y secretarias, no han percibido su salario, ya que pese al compromiso de la autoridad de regularizar la entrega discontinua de los pagos quincenales al personal eventual que caracterizó a 2016, los trabajadores recibieron la notificación de que por falta de recursos no tendrían sus sueldos sino hasta el mes de junio.

“Pagan cada que ellos quieren y lo que quieren: luego de dejar pasar tres o cuatro meses sin pagarnos, nos entregan el salario incompletos, siempre faltan uno o dos que ya no pagan con el argumento de que las nominad salen así”, explicó Margarita Rangel, abogada adscrita a la Defensoría de Oficio.

Agregó que la carga laboral de los defensores de oficio ha ido en aumento, pero no se ha llevado grado regularizar el pago; ante los señalamientos de los trabajadores, la respuesta del responsable de la instancia, Rubén Puebla Calderón, ha sido indicar a los inconformes que pueden retirarse del empleo cuando así lo desee.

A partir de este año, a la falta de pagos de salario se añadió el retiro de la seguridad social para los empleados eventuales, lo que aumenta la precariedad de sus plazas.

Margarita Rangel reconoció que al momento los empleados afectados no han efectuado acciones o movilizaciones para demandar sus pagos.

Cuestionada en torno de los motivos para la permanencia en ese empleo, Margarita Rangel explicó que en en diciembre de 2016 Puebla Calderón informó al personal eventual que a partir de abril tendrían sus pagos regulares, además de que se beneficiarían con la homologación de sus puestos, lo que les daría estabilidad laboral.

No obstante, en una nueva reunión expuso a los trabajadores que la dispersión de la nómina de llevará a cabo en junio próximo, sin que se tenga una fecha estimada para concretar la homologación.

Aseveró que los trabajadores afectados por el impago en la Defensoría de Oficio buscarán un acercamiento con las autoridades para arribar a un acuerdo que les permita obtener con regularidad y oportunidad sus salarios, sin que se consideren otras medidas por el momento.