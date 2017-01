Reactiva SEE ventanilla para trámites de jubilaciones en Michoacán

MORELIA, Mich., 19 de enero de 2017.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) reactivó las ventanillas para efectuar los trámites de jubilaciones y pensiones para el personal del área educativa de Michoacán.

El titular de la dependencia, Alberto Frutis Solís indicó en entrevista colectiva que los trámites se reanudarían desde este jueves en las oficinas de la Secretaría.

“Ya se reactivaron, se les va a entregar a cada uno un folio, inclusive los maestros que en una primera parte nos entregaron documentos se tendrán que regresar con nosotros para complementarlos.

“Es un trámite final, es una jubilación que significa tener su hija de glosa, su talón de cheque, su nombramiento y todo lo que ha tenido para que no tengan ninguna dificultad”, refirió Frutis.

La suspensión de los trámites se anunció el pasado viernes 13 de enero con el argumento de que se harían adecuaciones para agilizar los trámites y generar las condiciones necesarias para el registro de las maestras, maestros, directivos, trabajadores administrativos y de apoyo a la educación que pretendieran jubilarse en la treceava etapa.

Es por ello que el secretario señaló que ahora los profesores y trabajadores que deseen jubilarse podrán iniciar o continuar su trámite correspondiente con ayuda de los folios.

Aclaró que la suspensión se debió a que había muchos trabajadores que no contaban con su documentación completa y se corría el riesgo de quebsu trámite no prosperara a nivel federal, que es donde se define si se avala o no el retiro para un estimado de 6 mil empleados.