Padres deben prevenir situaciones de violencia

MORELIA, Mich., 27 de enero del 2017. – Coinciden autoridades estatales y municipales de Morelia en que los niños y adolescentes precisan atención y cuidados por parte de sus padres, mismos que deben influir directamente en los jóvenes para prevenir situaciones de violencia en el ámbito escolar.

La situación económica imperante, ha obligado a que ambos padres se vean en la necesidad de trabajar y compartir responsabilidades, sin embargo, esto no puede significar que se deba de dejar de dar atención, cuidado y calor humano a los niños y adolescentes, declaró Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

“Los padres deben dar la atención que los niños están reclamando. Todas las actitudes violentas y manifestaciones de violencia que están dando los menores son un reclamo a la familia y a la sociedad por ser vistos, que existen y no son invisibles”, refirió en entrevista exclusiva para Quadratín Nazares Jerónimo.

La masacre del Colegio Panamericano de Monterrey tocó las fibras más delicadas de la sociedad mexicana, al sentar el antecedente del primer caso de ataque en un colegio, hechos violentos que se asumía ocurrían en países como Estados Unidos.

Con el hecho, se prendieron las alertas en escuelas de todo el país y se intensificó la campaña de revisión de mochilas en escuelas públicas y privadas, lo mismo que las pláticas de prevención del delito.

En Morelia a cada elemento municipal se le encomendó levantar un censo en escuelas por el sector que se le asignó vigilar y a partir de ello se han destinado instructores para impartir charlas de prevención del delito, dijo Luis Felipe González Carmona, director de Seguridad Pública de Morelia.

No obstante, acotó el funcionario municipal que los padres de familia no pueden perder de vista su responsabilidad de dar cuidado y atención a los hijos “hablar con los niños al salir de la escuela es importante para saber cómo se sienten y aprovechar el pretexto de poner el almuerzo en sus mochilas, para asegurarse que no llevan armas a la escuela”.

El director operativo pidió a los padres de familia darse un tiempo diariamente para escuchar a sus hijos, conocer cómo les fue en la escuela y sus inquietudes.

En México a partir del primero de enero de 2017 se canceló el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) y a través del cual se daba atención a jóvenes de las comunidades con mayores índices de violencia, de tal modo que pudieran salir de la dinámica en la que vivían.

En Michoacán cuatro municipios se encontraban beneficiados: Morelia, Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas, por lo que ahora quedan limitados a las campañas que realiza el estado que ejecuta con recursos propios.

Tal es el caso de la dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública, desde la cual se llevan charlas de prevención de acoso escolar, rescate de valores morales, delitos cibernéticos, trata de personas, autoestima, consumo temprano de alcohol y tabaco, por mencionar algunos temas.

La atención a menores se ha llevado a casi todo el estado y han logrado atender a más de 40 mil jóvenes en formación básica y media superior, de acuerdo a su más reciente entrevista con motivo de la inauguración de educación vial para menores en una escuela del poniente de la ciudad.