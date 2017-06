Padre y médico, tarea difícil mas no complicada: Rafael García Tinajero

MORELIA, Mich., 18 de junio 2017.- Ser padre y médico ha sido una tarea difícil mas no complicada para el titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Rafael García Tinajero Pérez, quien por más de 20 años se ha desempeñado como director se Hospital Civil de Morelia, director estatal del Seguro Popular, diputado federal y subsecretario de salud.

Padre de tres hijos: Rafael, el mayor quien estudio economía y trabaja en el Banco de México, Diego estudiante de ingeniería industrial y la menor Valeria, quien actualmente estudia la carrera de medicina en la Universidad Michoacana.

El gusto por la lectura y la investigación, es algo que el médico reconoce inculcó a sus hijos desde muy pequeños, con quienes compartía libros y textos conforme a sus edades para despertar en ellos la curiosidad por la investigación.

“Algo que me duele es que no podía estar todo el tiempo con ellos, pero cuando estaba convivía y trataba de inculcarles la lectura, ya que es algo que me gusta hacer mucho en mis ratos libres y me gustaba compartir eso con ellos”.

Recordó que, sus hijos cuando eran niños mostraban mucho interés por su trabajo como cirujano general e incluso lo llegaron a acompañar a un quirófano para conocer a fondo su trabajo.

“Recuerdo que Rafael me llegó a acompañar muchas veces a ver como realizaba las operaciones en Lázaro Cárdenas y se emocionaba de ver como lo hacía y todos los procedimientos al igual que Valeria, finalmente quien terminó dedicándose a la medicina”.

Actualmente, Rafael García Tinajero Pérez asegura disfrutar los momentos que puede pasar con sus hijos en su etapa adulta y estudiantil, dándoles consejos basados en sus experiencias profesionales y de vida.