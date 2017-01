Insiste Sigala en urgencia de reestructura deuda pública

MORELIA, Mich., 11 de enero de 2017.- Mientras más demora el Congreso del Estado en autorizar parte de la reestructura de la deuda pública estatal más aumentan los intereses y el servicio de la deuda advirtió el presidente de la Mesa Directiva, Pascual Sigala Páez.

A un mes de que el gobernador Silvano Aureoles Conejo envió al Poder Legislativo una iniciativa para que la 73 legislatura le autorice la reestructura de 10 mil 906 millones de pesos, dicho monto ya aumentó a 11 mil 400 y crecerá en las próximas horas o días cuando el Banco de México autorice una nueva alza a las tasas de interés, afirmó.

En una improvisada rueda de prensa que ofreció este miércoles, el diputado del Partido de la Revolución Democrática insistió en la urgencia de que se reúnan las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y dictamen la iniciativa y señaló que está impulsando que dicha reunión se pueda llevar a cabo esta misma semana.

Aunque dijo que ve sensibilidad entre los diversos grupos parlamentarios y tanto los coordinadores de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional han declarado

estar dispuestos a iniciar el análisis en cuanto se les convoque la realidad es que el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, el panista Miguel Ángel Villegas Soto se ha mantenido ajeno al tema y en lo que va del año no ha acudido a su oficina, no contesta su celular y sus enlaces de prensa simplemente dice que no les da fecha.

De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo estatal para la reestructura de una parte de la deuda pública permitiría a la administración central dejar de pagar 100 millones de pesos al año

aunque se ampliaría el plazo para cubrir los compromisos bancarios a 25 años, pero en lo inmediato tendría un respiro en las finanzas públicas.