Denuncian morelianos aplicación desigual en tarifa de transporte público

MORELIA, Mich., 2 de enero de 2017.- Una aplicación no homogénea de la tarifa del transporte público observan en Morelia usuarios del servicio, a pesar de que desde el 1 de enero de este año inició la vigencia del aumento por hasta el 15 por ciento en los costes del transporte público.

En tanto que algunos operadores de las rutas del transporte colectivo cobran la tarifa con su debido incremento autorizado, lo que le posiciona en ocho pesos, en otros casos aún persiste la tarifa correspondiente a 2016, siete pesos, sin detección de cobros superiores a lo aprobado, conforme usuarios entrevistados por este medio.

“Me han cobrado en todas las ocasiones que he ocupado el servicio de transporte público ocho pesos, no más y no menos”, explicó Renata, estudiante universitaria.

“Sólo utilizo una ruta, la Roja 1, y todavía me cobra lo mismo del año pasado, siete pesos, sin que tenga derecho a algún descuento para persona adulta mayor o enfermo de cáncer”, agregó Manuel Raya, obrero.

La implementación del aumento en la tarifa del transporte, con independencia de su irregularidad, ha generado entre los usuarios opiniones divergentes.

“Siete pesos, ocho pesos, para la calidad del servicio que se ofrece en Morelia y lo grande que está la ciudad, creo que son tarifas justas y apropiadas”, aseveró Jesús Ramírez, profesor de música originario de Sonora.

“Sólo en una oportunidad hemos necesitado de transporte colectivo y nos pareció caro, sobre todo porque la calidad no es tan buena, van muy rápido por calles muy pequeñas y meten muchas más personas de las que caben cómodamente en las unidades, nos traen como atunes” señaló Bertha Romero, psicóloga procedente de Ciudad de México.

Usuarios del transporte público reiteraron que el aumento que entre el 12.50 por ciento y el 15 por ciento experimentó el coste del servicio, así sea sólo por un peso, ocasiona afectaciones a su economía, al impactar un servicio imprescindible.

“Sí tendré una afectación, porque el cambio de un pasaje lo ahorraba para otra combi y ahora será más difícil ahorrar”, expresó Renata.

“Claro que hay una afectación, porque un peso es un peso”, coincidió Manuel Raya.