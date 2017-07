Teléfono rojo/José Ureña

TELEFONO ROJO20170703

2017-07.03

· Una celda cual jaula de oro para Roberto Borge. ¿De parte de quién?

· Vive a cuerpo de rey donde estuviera el ex dictador Manuel Noriega

· Mensaje futurista y latinoamericanista de José Narro Robles en Chile

A muchas autoridades no les cuadra el trato a los ex gobernadores bajo proceso.

Mientras a Javier Duarte de Ochoa la policía guatemalteca lo exhibió como un pobre diablo y hasta lo empujó y tumbó esposado con las manos por la espalda, no sucede igual con Roberto Borge.

Tampoco están en jaula de oro el panista sonorense Guillermo Padrés en cárcel mexicana y menos el tamaulipeco Tomás Yarrigonton en Italia, éste en espera de su extradición… ¡a Estados Unidos!

Los dos son tratados como reos a secas.

Pero como en México hay justicia y gracia en los centenarios términos de Benito Juárez –mire usted desde cuándo provienen estas diferencias-, ahora pasa algo singular.

El gobierno de Carlos Joaquín llegó con la lupa magnificada para dar con los desvíos de su antecesor priísta, Borge, y procedió en cuanto tuvo los primeros resultados de las auditorías.

La fiscalía estatal actuaba y presionaba, pero la Procuraduría General de la República (PGR) no procedía con la misma rapidez para perseguir y detener a Borge.

A Joaquín y compañía les causaba escozor la aparición de Borge en gran vida y fotografiado en eventos públicos como partidos de basquetbol en Estados Unidos, restaurantes de lujo y viajes por mar.

Pero al final el procurador Raúl Cervantes integró las averiguaciones, se giraron las órdenes de aprehensión, la Interpol le dio seguimiento y la policía guatemalteca colaboró.

EN LA MISMA PRISIÓN DEL DICTADOR NORIEGA

Pero hay más novedades.

De acuerdo al personal comisionado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el ex gobernador Roberto Borge disfruta de privilegios muy superiores a los de un delincuente común.

Para comenzar, se preguntan, ¿por qué se permitió a Borge llevar una vida normal y se le detuvo hasta estar en el avión rumbo a Europa si se tenía su ubicación desde antes?

Y ya detenido, aseguran, tiene trato preferencial.

Sólo así se explican haberle dedicado la celda donde estuvo el ex presidente panameño Manuel Antonio Noriega en tanto se cubren los requisitos de extradición: solicitud, análisis, proceso y sentencia.

Es aquí donde los fiscales usan el término:

–Roberto Borge está en una jaula de oro.

Y en proceso de oro, debiera agregarse para definir su situación antes de lanzar una pregunta:

-¿Quién lo protege?

EL MENSAJE POLÍTICO DEL DOCTOR JOSE NARRO

De gira por Chile, el secretario de Salud dio una muestra de su vena política.

Al recibir el doctorado Honoris Causa del rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, pidió cambiar paradigmas y dejar de medir el desarrollo en lo material.

“Es hora de pensar en los más importante que es la gente y no las cosas, ni los bienes materiales. Ninguna política, ningún modelo económico vale la pena si no produce bienestar social, si no facilita la igualdad…”.

En su elocuencia doctoral:

“No tendremos desarrollo verdadero y mejores niveles de vida mientras persista la pobreza que nos marca y nos avergüenza. No podemos permitir que la desigualdad y la pobreza se hagan más profundas.

“Necesitamos nuevas políticas para renovar nuestra vida colectiva…”.

¿Queda entendido el mensaje?

¿Le habla de futuro, de propuesta, de proyecto?