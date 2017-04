Teléfono rojo/José Ureña

TELEFONO ROJO20170405

2017-04-05

Malas noticias para las Fuerzas Armadas: no habrá Ley de Seguridad Interior

El PRI busca aprobarla, pero el PAN y el PRD exigen primero el mando mixto

EU mete su nariz en las elecciones de México y el ridículo de AMLO en la ONU

Se amolaron

Está a punto de terminar otro período ordinario del Congreso y las Fuerzas Armadas -el Ejército y Marina- no contarán con el marco jurídico necesario para actuar en materia de seguridad pública.

Es decir, no habrá Ley de Seguridad Interior.

Hay dos razones:

La primera, de baja monta para el sentido común pero no para el Congreso de la Unión, son las vacaciones de diputados y senadores las próximas dos semanas.

Eso inhabilita gran parte de abril.

Para cuando regresen los próceres de San Lázaro de su santo y pascualdescanso carecerán del tiempo necesario para dictaminar y votar alguna de las muchas iniciativas archivadas en la Cámara de Diputados.

La segunda razón es la falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas.

Sí, ésas a las cuales en noviembre pasado -¡hace casi cinco meses!- el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se dirigió con un ultimátum por las crecientes críticas a los militares.

-No estamos para ser policías –dijo entonces el divisionario y casi medio año después no le hacen caso.

PRIMERO MANDO ÚNICO: PRD Y PAN

¿Dónde está el problema?

En la grilla.

Por partes:

La posición de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados está bastante definida:

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere la Ley de Seguridad Interior de inmediato para determinar los tiempos de permanencia de la milicia en las calles.

Por el contrario, Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) insisten en aprobar antes el mando único de las policías en todos los estados.

Es decir, proclaman, primero organizar las fuerzas de seguridad por regiones y después ver cuándo se proyecta el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas para no desproteger a los estados.

-¿Es posible regresar a los cuarteles al Ejército y la Marina?

-Nadie en su sano juicio lo pediría –me contesta el vicecoordinador perredistaJesús Zambrano.

Primero es necesario reorganizar las fuerzas municipales estatales, darles recursos, equiparlas, formarlas y luego cambiar el esquema seguido en los pasados nueve años, propone.

La polémica seguirá y el esfuerzo del coordinador priísta César Camacho no puede declararse muerto, pero desde aquí se sostiene: pasará el período ordinario y no habrá Ley de Seguridad Interior.

Otro período perdido en ese sentido.

EU YA ESTÁ EN LA ELECCIÓN MEXICANA

1.- Para quienes lo dudaban:

Estados Unidos ya está en la elección mexicana.

El secretario de Seguridad Interior, John Kelly, afirmó ayer: no sería bueno para México y su país la llegada de un presidente de izquierda y, para colmo, antiestadunidense.

Vale la pena el registro de esta dedicatoria a Andrés Manuel López.

Y 2.- por si fuera poco, vaya otro dato:

Andrés Manuel López no llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no por la nevada, sino porque le dijeron que esa institución mundial no está a la orden de ocurrencias.

Fue un golpe adicional, el 13 de marzo pasado, al enfrentamiento con quienes desde Nueva York reclaman justicia por el secuestro de normalistas de Ayotzinapa en el entonces municipio perredista de Iguala.