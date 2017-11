El Observatorio Político/ Leovigildo González

Los jóvenes olvidados de la política

Discursos van y vienen, cada contienda electoral se presume la inclusión de jóvenes dentro de los partidos políticos, lo cierto es que están excluidos, en muchas ocasiones, por las cúpulas, en otras, sólo son herramientas de campaña.

Tan sólo en Michoacán residen más de 1 millón 192 mil 600 jóvenes de entre 15 y 29 años, lo que representa el 26.0% de la población total de la entidad, la cual es de 4 millones 584 mil 500 habitantes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En esta lógica, el Congreso del Estado debería tener al menos 10 diputados menores de 30 años, independientemente de partidos políticos, que impulsen a través del legislativo políticas públicas en beneficio de este sector, olvidado por muchos y utilizado por otros.

Lo cierto, es que a ocho meses del proceso electoral, son pocos los jóvenes que han levantado la mano para ser tomados en cuenta, dentro del proceso electoral, sólo hay uno que se registró como aspirante a diputado federal por la vía independiente en la capital michoacana, mientras que dentro de los partidos políticos el panorama no es alentador.

Y es que en esta época de millenials, la política sigue sin conectar con este más de un millón de jóvenes que hay en Michoacán, no sólo por la falta de representatividad si no por los retos que significa alentar a los jóvenes a participar en política, en los tiempos de Facebook, Twitter, Snapchat, los temas de democracia no es algo de su interés.

A pesar de que el sismo del pasado 19 de septiembre alentó a toda una generación a dejar sus teléfonos celulares y salir ayudar, quitar la apatía era uno de los grandes retos de esta generación, sin embargo, después del siniestro parece que todo regresó a la normalidad.

Los movimientos en redes sociales que orquestaron activistas digitales lejos de colores partidistas, lograron que incluso los institutos políticos realizarán donaciones millonarias para los afectados, sometieron al gobernador de Morelos y dirigieron la ayuda a quienes más lo necesitaban.

Pero a un mes y medio de lo sucedido, esos que se involucraron en apoyar, regresaron a pasar horas en Netflix, o en cualquier red social, y lejos de generar la esperanza que se esperaba, volvieron al mismo letargo del que habían salido.

La Universidad Michoacana y su rescate.

Es obvio que los sindicatos de esta noble institución son un gran problema financiero, sin embargo, durante muchos años se ha ido haciendo más grande el aparato burocrático de la misma, sin un control y peor aún, sin una auditoría.

Sin embargo, en estos momentos la Universidad Michoacana requiere del apoyo de todos, la máxima casa de estudios de la entidad, no son sus sindicatos, son sus alumnos, y es ahí donde debemos enfocarnos.

Cada año se destinan aproximadamente dos mil 500 millones de pesos, cada alumno cuesta a las arcas públicas la cantidad de 53 mil pesos por año, cifra menor para quienes estudian en la UNAM o el Politécnico Nacional, ellos reciben recursos de más de cien mil pesos anuales por cada persona dentro de sus aulas.

En esa tesitura, debería recibir mayor recurso la casa nicolaita, que tiene presencia en prácticamente todo el estado a través de nodos a distancia. Pero así como se le asignen más millones para su operación, debe de darse una revisión del destino de los recursos, que está demás decir, son públicos.

El Frente Ciudadano por México, por encima de cualquier coalición.

Según la última encuesta de la empresa Mitofsky, del pasado 26 de octubre, el proyecto de Frente Ciudadano se encuentra por encima de las preferencias electorales, ojo, sin candidato.

Por debajo de la alianza entre Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentra el PRI y su fiel seguidor, el Partido Verde.

Aún más abajo del Partido del presidente, Enrique Peña Nieto, se encuentra el Instituto creado por el tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, en su alianza con el Partido del Trabajo.

Es obvio que si se trata la encuesta por candidato el también conocido como Peje, está encima, pero habrá que señalar que mientras más se acerca la contienda electoral la preferencia va a la baja.