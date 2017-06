El ensayo para el 2018/Fernando López Alanís

Propuesta (4) El ensayo para el 2018. Las experiencias de las recientes elecciones en 4 Estados de la República nos han enseñado por enésima vez que los partidos políticos y los políticos que los manejan YA NO NOS SIRVEN como pueblo que desea creer, confiar, y trabajar por un presente digno y un futuro de oportunidades por ser mejores en todo sentido.

Las acusaciones de fraudes anunciados y practicados de unos contra otros, la “guerra sucia”, las chapuzas ideológicas, las descalificaciones mutuas, los insultos cantineros entre todos, las alianzas a cual más deshonestas con tal de pelear el poder, y pretender ganarlo a como dé lugar. El viejo truco: “si gano es democracia, si pierdo es fraude”, o el más antiguo “Jalisco nunca pierde, y cuando pierde arrebata”, y como bien lo observamos todos los ciudadanos no comprometidos: no se trata de un solo partido el que opera con estas prácticas, son todos cuando pierden: en esta oportunidad desde las gubernaturas hasta las presidencias municipales, todos y en todo contra todo y contra todos. Esto nos es democracia, es LA SELVA NEGRA DE LA POLÍTICA MEXICANA, con la que debemos acabar alejándonos de ella.

¿Y las leyes? ¿Y las Instituciones? Ya TODOS los políticos aprendieron la lección: si reconocen “mi” triunfo son buenas; si no reconocen que triunfé, “al diablo las instituciones”. Fácil, ¿y nosotros el pueblo? Si reconocemos el triunfo de éste y votamos a su favor, somos libres y conscientes; para el otro que pierde porque no votamos a su favor o no apoyamos sus “movilizaciones”, somos comprados, somos tontos, somos incluso despreciables.

ESTO TODO NO ES POLÍTICA, ES LA MENTIRA EN QUE VIVEN, Y DE LA QUE VIVEN, LOS PARTIDOS POLÍTICOS y sus políticos gachos, y es una nueva clase de opio por el que a muchos nos mantienen dormidos y manipulables. Pero ya no: ha llegado el momento de despertar, Mexicanos, y de quitarnos de encima a esta inmoral e impúdica forma de hacer política, que tanto nos ha perjudicado y todavía nos perjudica.

Debemos buscar y encontrar el modo de librarnos de todo eso en las elecciones generales del 2018. Preparemos nuestra mente y nuestra voluntad para esa búsqueda y encuentro. Vamos por todo eso, ya. (Si te parce bien, se vale compartir hasta 1000000 de veces)

