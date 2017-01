Claroscuros/José Luis Ortega Vidal

Gasolinazo y drogas, puntos en común: las mentiras

José Luis Ortega Vidal

(1)

El pasado domingo 19 de diciembre pregunté al gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares, si existían avances o detalles nuevos en torno a la investigación sobre la matanza de 20 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa en el municipio sudveracruzano de Jesús Carranza los decembrinos días 3, 4 y 5; esto es tras 48 horas de su toma de protesta como jefe del ejecutivo.

La respuesta del gobernador se centró en la parte semántica de mi pregunta; luego se expresó en términos de valoraciones políticas sobre el actuar de las fuerzas públicas en contra del crimen organizado y nunca respondió a mi cuestionamiento; es decir esquivó la pregunta central.

A casi un mes de los hechos existen muchas dudas y la respuesta oficial a que la sociedad tiene derecho no llega.

Yunes Linares dijo que aquello no fue una matanza y he explicado en Claroscuros que semánticamente el uso del término es correcto; por tanto sí ocurrió la primera masacre o matanza en el actual bienio, en un sur veracruzano convulsionado por la violencia durante los últimos seis años.

Respecto de la muerte de los 20 presuntos delincuentes entre Suchilapan de López Arias y Casa Blanca –municipio carranceño- he aquí algunos detalles sin respuesta:

– Las fuerzas públicas –Semar, Sedena, SSP, Fuerza Civil- mataron a 20 personas entre ellas una mujer ¿Qué ha pasado con los que escaparon, dado que oficialmente se reconoció que el grupo de delincuentes era muy numeroso y la persecución por aire y tierra continuaba hasta el domingo 19 y seguiría?

– De acuerdo al parte oficial se logró el decomiso de 58 paquetes con un peso de 66 kilos 600 gramos de cocaína, amén de 28 armas entre ellas un rifle Barret .50 mm empleado para la destrucción de una patrulla, 6 vehículos y la captura de dos delincuentes que sobrevivieron al enfrentamiento y fueron hospitalizados ¿En base a las declaraciones de estos sobrevivientes hay datos acerca de cuántos viajaban en el convoy y cuánta droga custodiaban?

– El Valle del Uxpanapa es muy extenso e históricamente ha sido empleado en el cultivo de enervantes y tráfico de cocaína. Ahí opera una vasta red de cómplices de cárteles que habrían ayudado a la fuga de los delincuentes que provenían de Oaxaca y hacia allá pudieron haber escapado dado que el territorio uxpanapeño conecta -vía zonas rurales- con Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La pregunta es ¿Sigue el operativo de búsqueda o ya se detuvo; se reforzó de manera permanente la intervención oficial de seguridad en las 72 comunidades carranceñas, más las de Minatitlán, Las Choapas. Hidalgotitlán y Uxpanapa? ?

– ¿Por qué la incineración de 5 cuerpos de los 6 delincuentes muertos e identificados?

– ¿Qué hay acerca de la versión de que se les dio el tiro de gracia?

Duda anexa:

En el Uxpanapa, aclaro, también viven miles de familias dedicadas a la ganadería, la agricultura y que respetan la Ley. Empero, como lo hemos planteado en otros artículos existen grupos de autodefensa nunca reconocidos oficialmente pero admitidos por gobernantes de alto nivel en pláticas privadas. ¿Cuál es el plan respecto al tema dentro de la nueva administración.

(2)

El viernes 2 de diciembre, el ejército decomisó 60 paquetes de cocaína ocultos en un tráiler, a la altura del municipio de Acayucan.

La cantidad de paquetes es muy similar a la decomisada en el contexto de la matanza entre Suchilapan de López Arias y Casa Blanca y es importante mencionar que Acayucan y Jesús Carranza están separados apenas por 90 kilómetros de distancia.

14 días antes fueron decomisados 5 kilogramos de heroína pura en un autobús que se dirigía de Cárdenas, Tabasco, a Coatzacoalcos, Veracruz.

(3)

Estos “golpes a la mafia” han sido relativamente pequeños.

En abril del 2006 la PGR decomisó una tonelada de cocaína en Acayucan, Veracruz;

se encontró un tráiler abandonado en el vecino municipio de Sayula; la unidad cargaba mangos y en un doble fondo estaba la droga.

Extraoficialmente se mencionó que fueron dos las toneladas ubicadas pero una de ellas –en otro tráiler- habría desaparecido y presuntamente llevada al estado de Tabasco.

Lo que sí se pudo confirmar fue una serie de asesinatos en Tabasco, Veracruz y Colima, tras aquel histórico y extraño decomiso.

Al comandante de la PGR que encabezó el operativo del hallazgo, José Manuel Luna Gaspar, lo enviaron a trabajar a Colima, uno de los estados más violentos del país y allá fue asesinado y su cuerpo encontrado el 21 de marzo del 2007.

Es decir, lo sacrificaron.

¿Quién? ¿Por qué?

(4)

Durante los dos últimos sexenios, pero particularmente el más reciente cuando gobernó el prófugo ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, Veracruz ha vivido un baño de sangre que no cesa.

El mapa del narcotráfico en la entidad se ha modificado.

En el sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán dominó el mercado local y el trasiego de drogas el cártel de Los Zetas.

Con Javier Duarte de Ochoa éstos fueron colocados en segundo lugar por el cártel de Jalisco Nueva Generación.

El cártel del Golfo ocupa el tercer sitio y el de Sinaloa mantenía una presencia discreta hasta la matanza de Jesús Carranza, en diciembre pasado.

(5)

Las autoridades nacionales e internacionales hablan de un combate frontal al tráfico de drogas.

Es falso.

Un combate a fondo implicaría acabar con las estructuras económico-administrativas y financieras de los cárteles, lo que se mantiene intacto.

Los cárteles de todo tipo de drogas en el mundo entero existen y operan bajo la lógica de la ley de la oferta y la demanda.

Mientras existan los consumidores habrá quienes les venda y buena parte de los drogadictos han sido y son creados por los Estados, vía las guerras o pactos de la geopolítica.

Otro aspecto es que la historia de las drogas es compañera de la historia de la humanidad con las diversas implicaciones que ello conlleva. Uno de ellos, la prohibición de las drogas en el mundo es reciente y su “combate” lo es aún más.

(6)

En México hemos amanecido el primer día del 2017 con la liberación de los precios de la gasolina.

Es decir, se ha terminado el subsidio que el gobierno le dio durante décadas a este producto.

Esto representó el aumento entre el 15 y 20 % en el precio de los combustibles.

El impacto en la inflación dio inicio desde el anuncio mismo de la medida, en diciembre, y el Secretario de Hacienda José Antonio Meade miente cuando afirma que el aumento a los precios de gasolinas y diésel no impactará en los mercados en general.

(7)

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito plantea en su informe mundial sobre las drogas relativo al año 2016:

“El consumo de drogas y sus consecuencias para la salud. Se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014. Aunque considerable, esa cifra −que equivale aproximadamente a la suma de la población de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido− no parece haber aumentado en los últimos cuatro años de manera proporcional a la población mundial. Sin embargo, dado que se calcula que más de 29 millones de personas que consumen drogas sufren trastornos relacionados con ellas, y que 12 millones de esas personas son consumidores de drogas por inyección, de los cuales el 14% viven con el VIH, el impacto del consumo de drogas en lo que respecta a sus consecuencias para la salud sigue siendo devastador. El número de muertes relacionadas con las drogas, que en 2014 se calculó en alrededor de 207.400, es decir, 43,5 muertes por millón de personas de entre 15 y 64 años, ha permanecido estable en todo el mundo, aunque sigue siendo inaceptable y evitable…” *

(8)

En un mundo lleno de mentiras, muchas de las cuales provienen de los gobiernos, se reproducen por grupos de interés en la sociedad e impactan negativamente en una mayoría indiferente, es importante buscan fuentes de información profundas y confiables, impulsar medidas preventivas, culturales y educativas al respecto.

Conocer los precios de las drogas desde su fabricación hasta sus últimos puntos en los múltiples mercados de consumidores que las van adquiriendo a lo largo de un camino sangriento, mortífero y mega multimillonario, resulta clave para visualizar al fenómeno que enfrentamos y seguiremos enfrentando. Tema aparte.

• https://www.unodc.org/doc/ wdr2016/WDR_2016_ExSum_ spanish.pdf