Arrogancia política, agrede a la Corte/Víctor Sánchez Baños

Viernes 10 de noviembre del 2017

Arrogancia política, agrede a la Corte

· Delegado de la CDMX pisotea una orden de un juez

· La SCJN lo destituye y sus cómplices lo protegen

· Tecnología de punta para autos JAC: Massri

#DesacatosAJueces #PolíticosArrogantes #PocosCastigos #AMLO-Desaforado #EquilibriodePoderes #JAC #TreviñoChapa #TraiciónCNOPCDMX #ElBronco #5000promotores #RebasaGastos

La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia

Charles Darwin, 1809-1882, naturalista británico

Por Víctor Sánchez Baños

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia, ordenó la destitución y encarcelamiento del delegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, por desacato a ordenes de un juez. Con los pantalones bien puestos, también consignaron al anterior delegado Manuel Ballesteros López, por violar un amparo. A lo largo dela historia del Poder Judicial se han impuesto sanciones importantes a quienes violan las ordenes de jueces, pero esto no ha servido de escarmiento para los administradores públicos que se sienten hechos a mano e intocables. Sin temor a la ley, pisotean el derecho y, por si fuera poco, se burlan del Poder Judicial. Lo hizo Andrés Manuel López Obrador, quien incurrió en desacato de una orden superficial de un juez de distrito, pero desde la arrogancia que le daba ser el jefe del gobierno de la Ciudad de México, simplemente no la cumplió varias veces. Esto lo llevó a enfrentarse a un juicio político en el Congreso para quitarle el fuero constitucional. De esa manera simplemente, por la falta de valentía del entonces Presidente de la República, Vicente Fox, quien prefirió escuchar el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela, de no meterlo a la cárcel, dejó impune el delito. Impune, sí. Pero, no es el único caso de impunidad. Hay cientos de quejas de desacatos presentadas por jueces contra autoridades que van desde secretarios de Estado hasta directores de oficina. La mayoría no son castigados. El orden constitucional se fortalece mediante acciones donde se respeten al máximo las jerarquías constitucionales. El Presidente de la República tiene el mismo nivel que el presidente del Congreso en funciones, en estos momentos Ernesto Cordero, senador de la República; y del Presidente de la Corte, Luis María Aguilar. En el equilibrio de poderes se finca una democracia sólida. Si no castigan a los políticos por violaciones a la ley, entonces este país se mantendrá estancado; el imperio de la impunidad. Por ello, enviar a la cárcel a Moreno y a su antecesor, Ballesteros, no es para dar carne a los leones, sino un hecho de justicia que frene a quienes, por ignorancia o arrogancia, violen órdenes judiciales.

PODEROSOS CABALLEROS: Ricardo Treviño Chapa, quien se desempeña como director general de Aduanas de México, está a un paso de convertirse en el líder de la Organización Mundial Aduanera. Ante un eventual rompimiento del TLCAN con Estados Unidos, Treviño se convertiría en un factor importante en temas neurálgicos como la modernización aduanera; el ordenamiento para la importación de vehículos usados y el Proyecto de Integración Aduanera. Se prevé que en próximas fechas el funcionario deje su cargo y haga maletas para Bruselas, Bélgica, donde tiene su sede dicho organismo internacional. * Mucho cuidado ha de tener Eruviel Ávila, ante la gente de la CNOPCDMX local, que busca líderes del centro de la capital, para con ellos sumarse con Morena, jugando las contras a la gente de la FSTSE, pareciera que un Jorge García jugara a dos fuegos. * Impresionó a analistas Jaime Rodríguez, alias El Bronco, al rebasar a Margarita Zavala, en la captación de firmas para la candidatura independiente a la Presidencia. Llama la atención ya que es el único que sigue como gobernador y materialmente deja en manos de sus promotores la recolección de firmas. Llama a sospecha, ya que se menciona que tiene más de 5 mil promotores. De a 8 mil pesos cada uno, llevaría gastados 40 millones de pesos. “Peccata minuta” para un gobernador.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El fabricante automotriz JAC, Giant Motors Latinoamérica, liderada por Elías Massri, durante noviembre lanzó de la versión Limited en el modelo SEI 3, con sólida comodidad y equipamiento. El crecimiento de la marca es sobresaliente, con apenas un año salió en el mercado mexicano con vehículos armados en Ciudad Sahagún, Hidalgo, entidad gobernada por Omar Fayad e impulsado por el secretario de Desarrollo Económico, José Luis Romo. Con visión de Responsabilidad Social, Massri antepone calidad y sistemas de protección ambiental mediante tecnología de punta.

