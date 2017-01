El alza a la gasolina y los golpes al PRI/Eusebio Pacheco Castro

“Si robar es tu forma de protestar, entonces tienes el gobierno que mereces”, “Pudiendo saquear Liverpools Ishops y Palacio de Hierro, se van a saquear a Walmart, Coppel y Elektra; hasta para saquear son pobres”, como las anteriores frases se han viralizado en internet en los últimos días debido a las distintas protestas por el alza de gasolina, muchas otras que atacaron los discursos de Peña Nieto al anunciar a Videgaray como nuevo Secretario de Relaciones Exteriores y dar de manera muy casual una explicación por la alza en los precios de las gasolinas a esto se le suma la frase dicha por Videgaray al presentarse formalmente como el nuevo Secretario , “… vengo a aprender…..”, una semana repleta de críticas al gobierno en la cual se apuesta tendrá repercusiones electorales para el PRI.

Queda al alcance de pocos el entender claramente la razón de la alza de la gasolina, si se debe por factores externos al país o debido a la Reforma Energética o que tanto se debe a una u otra razón si es que ambas son causantes; si la alza de la gasolina en verdad aportara a las clases más pobres del país y serán las clases económicas más fuertes las afectadas, pero algo que podemos asegurar es que existen grupos de personas, desde grupos políticos, hasta sindicatos y colonias que están aprovechando esta situación para obtener algún beneficio, este puede ser político al sumarse a las protestas y ganando votantes, como lo es señalado fuertemente López Obrador, así como los saqueadores de tiendas que desde su pantalla nueva, hasta juguetes para poder dar un buen día de Reyes Magos a sus hijos.

Las acciones del gobierno han sido todas criticadas, Ruiz Esparza amenaza con quitar los permisos a los transportistas que sigan bloqueando las carreteras y autopistas lo cual le provocó ser atacado por redes sociales debido a su actuar. El Gobierno Federal no encuentra en estos momentos una salida y es que con los problemas que se avecinan para este año habrá pocos mexicanos que no estén preocupados.

Un tema importante que no ha sido analizado fuertemente es la posibilidad de realizar una campaña nacional para evitar el robo de gasolina al momento del suministro, que todas las gasolineras sean verificadas y que de no cumplir sean sancionadas ejemplarmente para que este robo se detenga. Sería importante analizar cuánto amortizaría esta acción el alza en los precios, ya que es conocido por todos que las gasolineras en muchas ocasiones se aprovechan de esta situación para robar, incluso son públicos videos y grabaciones de varios consumidores que denuncian robos de hasta un 25% por ciento al momento de llenar sus tanques o de pedir una cantidad en litros de gasolina y en los cuales vemos que la acción de la gasolinera es simplemente dejarlos ir sin pagar el total que la bomba marca si no los litros de suministro que marcan los carros con medidor electrónico de gasolina o cuando se observa el manual y se observa que los litros marcados en la bomba no caben en el tanque que tiene el carro por especificación.

Qué tan importante sería realizar una campana en donde no observemos el precio por litro si no que se haga una comparativa de cuánto dinero se necesita para llenar un tanque de gasolina, pero con bombas bien calibradas y con un castigo que evite que los empresarios dueños de gasolinas sigan robando dinero de esta manera, no sería la salvación de Peña Nieto y su equipo, pero sin lugar a duda aliviaría mucha presión para ellos y para el bolsillo de los mexicanos.

Sin duda el PRI se encuentra en una situación complicada en la que les urge una buena estrategia para contrarrestar este malestar general y en el cual se dé una solución a los problemas económicos que se enfrentan los mexicanos.