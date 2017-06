Tras operativo, suspenden 6 talleres mecánicos en Morelia

MORELIA, Mich., 15 de junio del 2017.- El delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) , Ildefonso Mares Chapa, dio a conocer que esta semana se realizó un operativo de verificación a 16 talleres mecánicos en la capital michoacana, donde se suspendió a seis de estos establecimientos comerciales, por no contar con contratos de adhesión registrados en Profeco, no proporcionan información sobre precios de los principales servicios ofrecidos y no se brinda información suficiente sobre las garantías de los trabajos realizados para atender eventuales reclamaciones.

Este operativo se realizó en todo el país por vigilara el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-174-SCFI-2007, la cual establece la obligatoriedad que deben tener los talleres mecánicos de tener a la vista un catálogo o listado de precios de los servicios que ofrecen.

Durante los primeros cinco meses del año, la Profeco ha registrado mil 470 quejas en todo el país, de igual número de consumidores; fue por ello que se determinó que cada una de las delegaciones estatales reforzaran la revisión de estos establecimientos, particularmente ante la cercanía del periodo vacacional de verano, que es cuando las familias llevan sus carros a revisar para viajar y pasear.

Entre las principales causales de sanción detectadas en los talleres automotrices de todo el país, también se encontró que no contaban con contratos de adhesión registrados en Profeco, que no proporcionaban información sobre los precios de los principales servicios que ofrecen y no brindan información suficiente sobre las garantías que tienen los clientes por los trabajos realizados para atender eventuales reclamaciones.

Mares Chapa explicó que los clientes de este tipo de establecimientos tienen derecho a conocer cuánto les costará el servicio, el plazo en el que estará listo su vehículo y a que se desglosen los costos de refacciones y mano de obra.

Algunos de los talleres sancionados fueron Transiciones Automáticas Vázquez, Shell Erix y Automotriz Méndez.