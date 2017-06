Por exceder horario fue sancionado bar en Morelia y no por homofobia

MORELIA, Mich., 27 de junio de 2017.- El incumplimiento de los términos de la licencia municipal de funcionamiento y no la homofobia ha sido la causa de la sanción aplicada al establecimiento Ni Diabla Ni Santa, en el primer cuadro de Morelia, refirió Jesús Ávalos Plata, secretario del Ayuntamiento.

Jesús Ávalos expresó que el sitio cuenta con una licencia que le faculta para la venta de cerveza, lo que implica que está en posición de realizar esta actividad hasta las 23 horas; no obstante, el restaurante bar opera hasta las 3 horas.

Tras asegurar que la administración municipal ha sido respetuosa de la libertad inherente a los negocios instalados en la ciudad, sus propietarios, sus trabajadores y sus clientes, Ávalos Plata reiteró que es posible que el lugar adquiera una ampliación de giro luego de someter al Cabildo la revisión de las condiciones en que se emitió su licencia de funcionamiento municipal y las necesidades que reporta, cosa que al momento los propietarios de Ni Diabla Ni Santa no han realizado.

“Aquí trabajamos en general, sin distinción, porque no hay nada en contra de las diferentes preferencias sexuales de la población”, mencionó el secretario del Ayuntamiento.

Precisó que la directora de Inspección y Vigilancia, Maricruz Ontiveros Aguilar, atiende de manera personal el procedimiento que por homofobia los propietarios de Ni Diabla Ni Santa han iniciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por lo que se revisarán para su seguimiento las documentales que se emitan.