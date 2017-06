UMSNH, sede del taller de sistemas geotérmicos mejorados

MORELIA, Mich., 20 de junio de 2017.- En su calidad de líder del Proyecto GEMex-CFE, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es sede de los trabajos del taller de Sistemas geotérmicos mejorados y Sistemas geotérmicos súper calientes, en los que participan científicos de México y de la Unión Europea, en la búsqueda de nuevas técnicas para un mejor aprovechamiento de la energía que emana del centro de la tierra.

Señala un comunicado que, el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, dio la bienvenida a los investigadores que forman parte del proyecto internacional que ubica a México, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Universidad Michoacana, como referente mundial en materia de sistemas geotérmicos.

El rector nicolaita destacó la relevancia de las investigaciones que en primera instancia deben estar dirigidos a beneficiar a las comunidades de pequeñas y medianas poblaciones. Destacó la labor de los investigadores nicolaitas que, encabezados por Aída López Hernández, participan en el importante proyecto mundial.

Los trabajos se desarrollan en el Centro Cultural Universitario donde durante tres días los científicos involucrados en el proyecto analizarán y discutirán los temas incluidos en la agenda. De manera especial se dio a conocer el proyecto Los Humeros que lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Puebla.

El proyecto GEMex representa una colaboración bilateral entre México y la Unión Europea que busca contribuir a la innovación y desarrollo tecnológico aplicado a sistemas geotérmicos no convencionales, particularmente sistemas geotérmicos mejorados y sistemas geotérmicos súper calientes, contribuyendo así a reducir los riesgos tecnológicos y sociales que implican; y a su vez promover la industria geotérmica en México. Es un proyecto financiado en México por el Fondo de Sustentabilidad Energética SENER-CONACYT y en Europa por el Fondo H2020.

Esta reunión tiene entre otros objetivos, optimizar el flujo de información entre los colaboradores del proyecto GEMex y organizar una comunicación eficiente entre las instituciones participantes y los actores clave involucrados, como la Comisión Federal de Electricidad.

Se busca también, maximizar la participación y cooperación entre los diferentes actores involucrados y optimizar los recursos humanos y económicos.

Por parte de México participan la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como líder; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Centro de Investigación Científica y Tecnológica Superior de Ensenada (CICESE); el Instituto de Investigaciones Eléctricas (INEEL); las empresas GEOMINCO, S.A. de C.V. y JL Energía S.R.L. de C.V.

En tanto que por parte de la Unión Europea participan: Helmholtz-Zentrum Postdam Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ); Íslenskar Orkurannsóknir (ÍSOR); Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO); Universitá degli Studi di Bari “Aldo Moro” (UNIBA); Universiteit Utrecht (UU); RWTH Aachen (RWTH); Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Technische Universtät Darmstadt (TUDA); Bureau de Recherche Géologique et Minières (BRGM); Institutt for Energiteknikk (IFE).

También participan Centre of Renewable Energy Sources (CRES); Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS); Uni Research AS (CIPR); Univetsità degli Studi Roma Tre (UROMA3); Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l´Energia e lo Sviluppo Economico Sostenible (ENEA); Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant´ Anna (SSSA); Karlsruher Institut für Technologie (KIT); National Environmental Research Council (NERC); Hochschule Bochum (HBO); Università degli Studi di Torino (UNITO); Panstwowy Instytut Geologiczny (PIG); European Geothermal Energy Council (EGEC); Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ); IGA service GmbH (IGA).