Trabaja Telebachillerato para ser de las mejores instituciones

MORELIA, Mich., 30 de junio de 2017.- El Telebachillerato Michoacán trabaja para convertirse en una de las mejores instituciones de educación en el estado, afirmó su director general, Juan Carlos Barragán Vélez, tras destacar que existen condiciones para fortalecer la infraestructura, la academia y la formación de jóvenes y adultos para el desarrollo productivo del estado en general, y de zonas marginadas e indígenas en particular. De acuerdo a un comunicado de prensa, en el evento de clausura de cursos del Telebachillerato 106, ubicado en la Tenencia de San Nicolás Obispo, el funcionario indicó que la instrucción del Gobernador Silvano Aureoles Conejo es potenciar la educación de calidad para garantizar seguridad social, económica y productividad a las y los michoacanos; en ese sentido, aseguró que se redoblarán esfuerzos para hacer de este subsistema uno de los más importantes del estado. Tras hacer la entrega de constancias a egresados de la generación 2014-2017 apadrinados por el ex diputado federal y local Antonio García Conejo, el director general comentó que el Telebachillerato ofrece amplias posibilidades de desarrollo a las comunidades, a los municipios y al estado en general, ya que en sus aulas no sólo se forman a las futuras generaciones que habrán de ocupar espacios en el sector económico-laboral, sino que además coadyuva en el crecimiento productivo de la población. Por ello, aseguró que se seguirá invirtiendo en educación de calidad para generar mejores condiciones de vida a la ciudadanía. Por su parte, el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato Michoacán (Suttebam), Silviano Paredes Correa, destacó la labor y esfuerzo de los maestros, padres de familia y autoridades para consolidar a la institución en los siete años que tiene funcionando para zonas de difícil acceso y con índices de pobreza. En su intervención, la directora del plantel 106, Silvia Gómez Zarco, felicitó a las y los egresados y dijo que se mantendrá en coordinación con las autoridades, padres de familia y el jefe de Tenencia, Luciano Martínez, para continuar con gestiones que permitan fortalecer la infraestructura del plantel. En el evento se hizo entrega de diplomas por aprovechamiento a estudiantes destacados del Telebachillerato 106 y se realizaron diferentes presentaciones artísticas y culturales por parte de los alumnos.