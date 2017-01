Michoacán, entre los 10 estados con mejor nivel en posgrados: Serna

MORELIA, Mich., 31 de enero de 2017.- El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González reconoció que Michoacán se ubica entre las diez entidades en el país con mejor nivel educativo en posgrados.

Serna manifestó que esto se debe al trabajo que realizan instituciones, tanto públicas como privadas, las que se centran en atender la calidad de estos estudios a nivel nacional.

“La Universidad Michoacana, gracias a su trabajo en investigación, coadyuva de manera decisiva para que Michoacán se encuentre entre los primeros diez lugares del país por sus capacidades científicas y tecnológicas, ahí estamos muy bien.

“Gracias al trabajo de todos nosotros la Universidad está muy bien posicionada, y yo hablaba del posgrado y de la investigación científica que en la Casa de Hidalgo van avanzando juntos”.

En el caso de la máxima casa de estudios de la entidad, el Rector destacó que esta entró en una etapa de desarrollo y progreso para seguir entre las instituciones universitarias de prestigio.

“Los estudios de posgrado inician un desarrollo sobresaliente en la Casa de Hidalgo a partir del presente ciclo; no puede haber una Universidad, ni pública ni particular, que se preste de ser una institución de educación de prestigio, si no tiene estudios de posgrado de calidad”.

Afirmó que en estos estudios se encuentran también las investigaciones sobresalientes y constantes, aspecto que en el caso de la Universidad Michoacana sí se cumple.