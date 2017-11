Lleva IIFEEM equipo y aulas dignas a Copándaro

COPÁNDARO, Mich., 13 de noviembre de 2017.- Luego de que generaciones de menores tomaran clases hacinados en una sola aula, misma que no se había atendido en años, al igual que los demás espacios que conforman el jardín de niños “Josefa Ortiz de Domínguez”, en la comunidad el Nispo, hoy, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Infraestructura Educativa (IIFEEM) entregó la construcción de un aula didáctica bien equipada, así como la rehabilitación general del plantel. Indica un comunicado de prensa que, esta obra de gran impacto que amortigua las carencias en materia educativa de las y los pobladores de esta comunidad, elevará los beneficios de las niñas y niños, quienes cursarán su formación inicial en instalaciones dignas y de primer nivel, en donde podrán desarrollar al máximo sus habilidades motrices y sin limitaciones. En compañía del secretario de Educación, Alberto Frutis Solís, la titular del IIFEEM, María Guadalupe Díaz Chagolla externó que a través del programa Escuelas al CIEN, también se dotó de mobiliario a este centro escolar, todo ello con una aportación que rebasa los 500 mil pesos en beneficio de 66 niños y niñas, acciones con las que se refrenda el compromiso del Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo con la educación. “Antes no se tenía la infraestructura para atender a tantos niños y niñas, por lo que se veía limitado el poder recibir a más menores en este jardín. Ahora con la nueva aula, la rehabilitación y el material, se cumple con las necesidades de la comunidad, porque tenemos muchos infantes”, expuso la maestra Génesis Guadalupe Hernández Rodríguez. Genoveva García Domínguez, quien es madre de un niño que acude a este jardín de niños, detalló que con estas acciones los padres y madres de familia dejarán de invertir de su bolsillo para el mejoramiento del plantel, a causa de la falta de atención en anteriores administraciones; “estamos muy agradecidos con el Gobernador Silvano Aureoles y nuestros hijos e hijas están muy contentos ahora”. En el marco de esta gira de trabajo, las autoridades estatales también inauguraron la rehabilitación de los edificios en el jardín de niños “Jean Piaget”, en la cabecera municipal. Hoy por hoy, las y los 168 menores que reciben su formación inicial se verán beneficiados al contar con espacios adecuados para su desempeño, gracias al esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno, que en su conjunto aportaron más de 700 mil pesos, como parte del programa Escuelas al CIEN. María Guadalupe Díaz Chagolla detalló que en una primera etapa se intervinieron dos edificios, donde se sustituyeron las puertas, pisos, se impermeabilizó, entre otros trabajos; asimismo, a instrucción del mandatario estatal, éste será uno de tantos trabajos que se realizarán en este municipio, a favor de la educación. El secretario de Educación, Alberto Frutis Solís, expuso ante padres y madres de familia que el rezago en infraestructura en Michoacán se abate a pasos firmes, pues hasta el momento se registran mil 700 escuelas rehabilitadas; comprometió también, mejorar el área de juegos en este preescolar, para evitar algún incidente. “Me llena de energía observar a mis compañeras educadoras trabajando muy bien, están comprometidas con su labor docente y eso es lo que queremos en todos los planteles del estado”, abundó el titular de la SEE. Asimismo, realizaron un recorrido por la escuela primaria “Melchor Ocampo”, en donde escucharon de primera mano las necesidades de la institución; mientras que en la comunidad de San Agustín del Maíz, en la primaria “Liberación del Campesino” se realizó una visita, en la cual Díaz Chagolla se comprometió en dotarla de mobiliario y pintura para el mejoramiento de su imagen.