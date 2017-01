Implementa SEE certificación digital

MORELIA, Mich., 1 de enero de 2017.- Con la finalidad de asegurar la impresión y emisión de certificados y formatos de evaluación de las y los alumnos michoacanos en Educación Básica, así como su tránsito y permanencia al ciclo escolar 2016-2017, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE); instrumentó por primera vez, la emisión electrónica de los mismos, para las escuelas de todo el estado de Michoacán. Según un comunicado de prensa, para ello, se puso a disposición el sitio web http://evaluacion.wschola.com/ y a través del Sistema Integral de Información Educativa del Estado de Michoacán (SIIEM), personal directivo escolar pudo descargar en el nivel Preescolar 202 mil 585 formatos, de Primaria 597 mil 337 y de Secundaria 245 mil 069; logrando con ello que estudiantes de Educación Básica en Michoacán contaran con su respectiva boleta de calificación. Esta acción permitió a la SEE agilizar la distribución de los formatos de evaluación; otorgando con ello el reconocimiento oficial para que las y los alumnos pudieran inscribirse al grado correspondiente para el ciclo escolar en curso. Cabe señalar que en seguimiento a la conclusión del proceso de certificación del ciclo escolar 2015-2016, esta dependencia estatal, trabajó en la conclusión de impresión de certificados del alumnado que egresó de las secundarias; así como de certificados de estudiantes que concluyeron educación primaria; y en la disposición de los formatos de evaluación de quienes cursaron educación básica. Por lo que se registró una impresión total de 90 mil 997 certificados de alumnos y alumnas que concluyeron el sexto grado de primaria, así como de 70 mil 713 estudiantes que concluyeron el tercer grado de secundaria, cubriendo con ello el 100% de la emisión de certificados, mismos que se distribuyeron a las diversas regiones del Estado. De este modo, la SEE logró la implementación de la certificación digital en el nivel básico, con lo que se busca agilizar en mayor medida los procesos administrativos en esta dependencia estatal.