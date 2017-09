Ideas frescas, fundamentales para emprender: Constantino Ortiz

MORELIA, Mich., 7 de septiembre de 2017.- Estoy convencido de que lo primero que se necesita para emprender, es una idea, un proyecto y tener claridad en los alcances y objetivos, el dinero viene después, así lo aseguró Constantino Ortiz al ofrecer la ponencia “Emprendurismo”, en la sala audiovisual del Conalep II Morelia, invitado por maestros y alumnos de dicho plantel, de acuerdo a un comunicado de prensa.

Durante la conferencia dirigida a alumnos de 5to. semestre, el expresidente de la CANACO y del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, compartió sus experiencias de negocios con la Unión Europea y dejó claro que lo importante es ser persistente “El emprendimiento es el desarrollo de una idea o proyecto que se implementa con esfuerzo y haciendo frente a diversos problemas para lograr un objetivo, este concepto esta asociado con la empresa; sin embargo, yo lo aplico para la vida diaria, este debe contar con dos características importantes, la creatividad que es ver donde los demás no ven y el esfuerzo para alcanzar lo que para lo demás es imposible. Durante su trayecto para consolidar una idea, muchas puertas se les van a cerrar, mucha gente les dirá: eso es imposible, ocupas mucho capital, eso es solo para quien estudio en escuela privada, no tienes idea en lo que te metes y una infinidad de frases de desaliento, por mi experiencia personal les puedo aconsejar que nunca se rindan, no se queden con un no y se den la vuelta, peleen, defiendan su idea y concretenla”. Sentenció.

Y ejemplificó “Una vez consolidado el negocio, es importante no descuidar a nuestra clientela y socios; miren, les voy a poner un ejemplo claro y actual, al presidente Trump, no así los empresarios de ese país, se le ocurrió que el TLC es dañino para los Estados Únidos y ha decidido renegociar o si es necesario cancelar este tratado con México, su tercer socio comercial y del que 6 millones de empleos, en ese país, dependen de este intercambio. Para nuestro país significaría perder al principal socio con el que concentramos el 68% del intercambio comercial y el 80% de las exportaciones, esto supondría una catástrofe, si eso pasara en su empresa que harían?, se quedarían cruzados de brazos esperando que su negocio quiebre?, o harían lo que el presidente Enrique Peña Nieto y buscarían reforzar el libre comercio y buscar la apertura comercial con otros socios, como lo hizo esta semana en China y Rusía?, el comercio depende siempre de por lo menos dos socios y lo peor que podemos hacer como empresarios es pelearnos con ellos, siempre hay que privilegiar el acuerdo y llegar a una solución que se adecue a las nuevas circunstancias y que resulte benéfico para las partes”.

Al terminar el evento, el director del plantel Ing. Benjamín Hernández Luna, agradeció la conferencia impartida por Constantino y le hizo entrega de una constancia.