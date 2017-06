Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido: guía para superar a tu ex

MORELIA, Mich., 16 de junio de 2017.- Sin importar que edad tengas: catorce años, veinte, veintisiete, treinta y dos o cuarenta y siete, el proceso para olvidar al otro -al amor que no es más- no es fácil, pero en este libro el doctor Walter Riso te dice cómo hacerlo. Te ayuda a entender el desamor, a trabajar el desapego por el otro y revalorarte como persona. Indica un comunicado de prensa que, ya no es tu pareja, ahora es tu ex. Él o ella te dejó o tú tomaste la decisión obligado por las circunstancias. Terminaron por tu propio bien y, sin embargo, transcurren muchas horas del día donde su recuerdo permanece “vivito y coleando” en tu corazón y tu cabeza. Es aquí donde comienza la confusión –nos dice el doctor Riso- y empezamos a cometer una serie de errores con la falsa idea de “recuperar” a la pareja. Trampas que no ayudan a superar el duelo como skaltearlo a través del Facebook, indagar sobre su vida a través de amigos comunes, entregarle sus cosas personalmente, llamarlo por teléfono “sólo para saludar”, fingir un encuentro inesperado o recurrir a la adivinación de las cartas o algún trabajo de brujería. Estas prácticas son inútilesy en este libro sabrás por qué y cómo ayudarte resistir la tentación. “Todo me recuerda a ti”. Es cierto que pasa, pero no es sano y en este libro sabrás como recuperar tu dignidad. Vas a aprender la técnica del ¡Basta! para evitar esos pensamientos recurrentes sobre tu ex, pondrás límite y distancia con las personas que no te ayudan a sanar tu ruptura amorosa, conocerás rituales de despedida muy liberadores y te pondrás en el camino correcto para no autocastigarte y encontrar nuevos estímulos para seguir adelante. Tomarás el control de tu vida y sabrás que el amor no se jubila. Lo mejor para olvidar a quien ya no te quiere, es dejar de tener cualquier tipo de contacto con él o ella, quitarte la venda sobre las falsas expectativas de una reconciliación, perdonar y reinventarte. Dar la bienvenida a una nueva vida.