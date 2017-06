Unidos por Sheeran; primero en México

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de junio de 2016.- Ahora se sabe en la Ciudad de México cómo Ed Sheeran cura el mal de amores: pisando un escenario como el del Palacio de los Deportes con su fiel guitarra, con chamacas al borde del colapso y un trago para creer que a sus 26 años tiene el mundo a sus pies.

De acuerdo con Excélsior, ayer salió saltando al escenario a las 21:00 horas en punto, rasgando, no, maltratando con clase las cuerdas de su lira para recordar el bello paisaje que lo vio crecer en el Reino Unido, donde un castillo y los verdes prados le daban color a si juventud.

Era Castle on the Hill la canción con la que abrió su primera aparición en el país, pero el paisaje que tenía enfrente era el de 21 mil 600 rostros sudados, pegajosos, de niñas con el rímel corrido por las lágrimas y no el de la abundante flora de su tierra.

Igual fue demasiado para él. Así que lo primero que hizo fue rendirse a los pies de sus niñas, niños y de cualquier devoto de sus cuerdas y prosa.