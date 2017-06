No quedarse en paternalismos, sino apostar por gestión, pide Raúl Olmos

MORELIA, Mich., 8 de junio de 2017.- Raúl Olmos Torres, director del Festival Internacional de Guitarra de Morelia, negó saber si desde la Federación dejarán de fluir recursos para festivales en Michoacán, algo que había trascendido. Optó por hacer un verdadero trabajo de gestión cultural.

“No. Quiero poner como ejemplo el festival donde lo mencioné hace rato, sabemos que la situación económica no es fácil, no sólo para los festivales sino para todo México, no sólo para los músicos sino para todos los mexicanos”, argumentó, al cuestionarle si sabía sobre ese recorte de recursos.

“Una cosa importante es que de las debilidades surgen las fortalezas, entonces nosotros, a partir de una debilidad que pudiera parecer un obstáculo, sacamos fuerza para hacer el festival”, dijo el director del festival.

Señaló que no deberían quedarse los festivales solamente en el paternalismo de las instituciones culturales, sino echar a andar la creatividad, los contactos, la verdadera gestión; “hay mucha gente que se autonombra gestor cultural y lo único que hacen es ir a pedir a la Secretaría de Cultura (Secum). Un verdadero gestor cultural se acerca a la iniciativa privada, a los amigos, a los diferentes proyectos y es lo que hicimos para este festival”, aseveró.

Raúl Olmos fue claro: “si alguien ama su festival tendrá que buscar los caminos trazados”. Dijo que más que ver las debilidades, ven las fortalezas, “nosotros, en el Festival de Guitarra, hay mucha gente que después de 27 años tiene el reconocimiento natural y fue muy fácil conseguir el presupuesto de 700 mil pesos entre diferentes instancias”.

“Una característica de mucha gente en las instituciones es precisamente el decir ‘no hay’ o ‘no tengo mucho’, pero a nosotros, buscando los esfuerzos que hemos logrado, hay empresas que nos abrieron las puertas”, dijo y ejemplificó con la televisora CB Televisión, quienes les va a dar mucha publicidad, y con el grupo Herso, que es una constructora de casas con quién tienen un arreglo de realizarles un concierto a cambio de los apoyos.

El también gestor dijo que siendo realistas sí puede ser que haya una situación económica complicada, pero también dijo confiar en la capacidad de cada director, no sólo de los festivales sino cada director de un grupo artístico, de un proyecto, “por eso es el director quien debe tener la fortaleza para sacar adelante el proyecto, los contactos suficientes y ser un verdadero gestor”, manifestó.

Olmos Torres señaló que hay actividades que parecen ser de la iniciativa privada, “pero más bien son privados de iniciativa, porque aquí es donde hay que buscar y en realidad no es tan complicado, sobre todo si tienes un proyecto artístico y la gente ya sabe que tienes 27 años trabajando”.

El director expuso que es tiempo de ver el lado positivo, más que ver que hay carencia, es momento de que mucha gente se una. Dijo que hay carencia para todos, no sólo para los festivales sino para las familias a nivel social que sienten el impacto, “no es una situación de México, es una situación a nivel mundial, entonces hay que poner los pies en la tierra, buscar los caminos indicados”, aseguró el director.

Finalmente dijo que para él fue una gran sorpresa darse cuenta que para la iniciativa privada sí es importante la cultura.

Respecto al futuro de los festivales, y en particular del de Guitarra, Olmos Torres refirió que este año les pinta el camino positivo; “yo creo que para el año que entra, si las cosas siguen, y como dicen que van a estar, pues la gente tendrá que tomar sus decisiones. Debo insistir que cada quien es responsable de los proyectos, tiene la obligación de velar por sus objetivos y si no, pues que no lo hagan”.