Poesía, instrumento para desmontar la violencia social

Dijo que para él era muy importante la manera en que había sido recibido en Morelia, “para un poeta es importante constatar la audiencia efectiva, aquí es una maravilla porque yo me siento confirmado; me confirma que mi tipo de sensibilidad es bien recibida y apreciada” explico en un deficiente español, y una traducción del francés al español hecho por una acompañante.

“La poesía es un lenguaje especial que viene del tiempo viejo y eterno, del mismo lenguaje de Safo, de los griegos, de los chinos, más no es un regalo gratuito; debe prepararse como debes prepararte para encender tu propia sensibilidad, la sensibilidad es una cosa que molesta, no la muestras, la poesía te ayuda a aceptar tu propia sensibilidad para exponerla, lo que no es fácil es poner la sensibilidad, es una vida interna es como la vida anaeróbica: es una vida al interior las palabras, la poesía es una disciplina de la sensibilidad”, dijo.