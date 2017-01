Ofrece Unifrance 21 materiales en festival francés en línea

MORELIA, Mich., 19 de enero de 2017.- Unifrance ofrece su séptima edición del festival mundial online myfrenchfilmfestival, que en esta ocasión presenta seis categorías con 21 filmes que puede ser disfrutados desde este momento hasta el 13 de febrero de este año, en la comodidad de casa.

En esta séptima edición el My french film festival rinde homenaje a la actriz francesa Françoise Dorléac, quien tuvo en su haber filmes como ‘La caza del hombre’, ‘La piel suave’ y ‘4xD’. Y es precisamente con un segmento inédito de esta última película, que el festival le rinde homenaje a esta actriz que este año cumple 50 años de desaparecida.

Este festival batió récord en la emisión 2016 con más de 6.5 millones de espectadores en línea por lo que en esta séptima edición tiene la pretensión de mejorar las cifras anteriores con un programa variado de largos y cortometrajes.

Para este 2017, el jurado estará formado entre otros, por los directores Bertrand Bonello, Rebecca Zlotowski, Fabrice du Welz y Shlomi El-Kabetz, todos ellos con amplia trayectoria fílmica y renombre.

Las selecciones con las que cuenta este festival son: Coming of age, We are family, Love & friendship, Psysho, A woman’s Life y una selección de medianoche únicamente para mayores de edad.