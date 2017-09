Me gusta cantar lo que huele a México y Michoacán: Rocío Vega

MORELIA, Mich., 5 de septiembre de 2017.- La cantante michoacana Rocío Vega, señaló que ha tenido oportunidades de incursionar en la música comercial con otros géneros, sin embargo su gusto y su convicción al cantar música tradicional michoacana ha sido mayor.

La cantante, oriunda de Uruapan manifestó que ha tenido propuestas para hacer otro tipo de música, incluso desde las televisoras Televisa y TV Azteca se interesaron por su talento, pero ello significaba renunciar a su pasión, que es cantar la música tradicional mexicana, aseguró.

Dijo que por fortuna desde pequeña ha tenido la idea muy firme y clara de cantar lo que canta, es algo que ha sentido desde muy chica. Manifestó que ha aprendido a amar sus raíces.

“Escogí un camino muy difícil pero me da mucha satisfacción”, expuso, y señaló que con su canto tradicional “que huele a México y a Michoacán”, sabe que puede aportar como michoacana y mexicana, “tengo una obligación de hacer algo por el país”, aseveró.

La mejor forma desde mi trinchera es cantar lo que canto, estoy muy firme, es una idea muy sólida la que tengo de porque canto la música tradicional mexicana, y porque he dicho ‘no’ a la fama y el dinero, “no es que no me guste el dinero”, aclaró.

La cantante, quien se presentará el 10 de septiembre en el Teatro Morelos, señaló que se presentarán también en Xochimilco el 15 de septiembre, en un festejo muy patrio con una producción bastante grande, donde darán El Grito.

Indicó que asistirán al Festival de las Almas en su décima quinta edición, el primero de noviembre de este año. Estará con el grupo estelar en el concierto principal del festival que es bastante grande, se dijo contenta porque desde ese festival han volteado a verlos.