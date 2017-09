Anuncian el concierto Michoacán, corazón de la Patria

MORELIA, Mich., 5 de septiembre de 2017.- El Gobierno del Estado, a través de las secretarías de Cultura de Michoacán (Secum), Turismo (Sectur) e Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), y de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), anunció el concierto “Michoacán, corazón de la Patria”, de la cantante Rocío Vega. De acuerdo a un comunicado de prensa, la presentación de la uruapense, que se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre en el Teatro Morelos a las 18:30 horas, tiene por objetivo fomentar y enaltecer la riqueza cultural y musical del estado. “El Gobierno de Michoacán ha venido trabajando coordinadamente con Rocío Vega, es por eso que estamos unificando esfuerzos para difundir este concierto”, comentó la titular de la CGCS, Julieta López Bautista. Destacó que Rocío Vega ha recorrido el estado y el país para difundir las tradiciones de Michoacán: “su aportación ha sido muy importante no sólo para mantener vigente la música tradicional en el gusto de la gente, sino también para que nuevas generaciones conozcan la escena cultural que no debemos de perder”. Por su parte, la titular de la Secum, Silvia Figueroa Zamudio, reconoció a Rocío Vega como una michoacana joven y talentosa, de gran trayectoria en el campo del canto vernáculo mexicano. Inició en la música a la edad de los seis años en un coro, ha ido educando su voz a lo largo de su vida; “ella ha hecho una carrera exitosa mediante la salvaguarda de nuestras tradiciones, pero también ha introducido canciones nuevas, lo que me parece un gran mérito”. La encargada de la política cultural en Michoacán detalló que el concierto tiene un costo de recuperación de 100 y 200 pesos, ganancias que serán en su totalidad para los artistas. A la cantante uruapense la acompañarán talentos como su grupo Mezcal, el Mariachi Ordaz de Purépero, el Ballet Folclórico Corcovi, el guitarrista Juan José Barrón, así como los Niños Cantores de Morelia, Gerardo Álvarez en el acordeón, y la Cofradía del Arte, entre más de cien artistas en escena. Por su parte, Rocío Vega expresó: “Este concierto está hecho con mucho amor y mucho cuidado, es un concierto al que se han sumado varios artistas michoacanos y entidades artísticas que también cuentan con una amplia trayectoria muy importante. Este concierto está hecho para la gente, para el pueblo, y quiero darles a través de este concierto mi agradecimiento”. La titular de la Seimujer, Fabiola Alanís Sámano, destacó que Rocío Vega es una de las mejores voces de Michoacán, mientras que con la representación de la titular de la Sectur, Claudia Chávez López, el subsecretario Luis Nahum Pedraza Arriaga, celebró el esfuerzo de las dependencias involucradas en la organización del concierto y le deseó éxito a Rocío Vega. Los boletos pueden ser adquiridos en el restaurante San Miguelito, de 13:30 a 23:00 horas, de lunes a domingo.