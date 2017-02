Construye ECA red de artesanos de textil en la meseta purépecha

MORELIA, Mich., 31 de enero de 2017.- Desde la asociación civil Espacio para la Cultura Ambiental (ECA), han empezado a construir, en conjunto con otras asociaciones y propuestas, una red de artesanos de textil en la meseta purépecha para lograr consolidar nichos de economía social y solidaria.

En entrevista para Quadratín, Tania Ávalos señaló que lo anterior tiene que ver con expandir mercados para constituir empresas sociales, “es un proyecto que ECA está trabajando apenas y se ha estado haciendo de manera más próxima, con familias, con amigos”, indicó.

Expuso que ya llevan tiempo trabajando en la Meseta Purépecha de manera independiente y con otras asociaciones, lo que les ha permitido estar cerca de las comunidades y conocer el trabajo de sus artesanos; “quizá después sí haya un proyecto de expansión, pero de momento estamos trabajando sólo en la Meseta”, aseguró la activista.

Tania Ávalos aseveró que en distintos momentos han participado diferentes personas, por lo cual no tienen un grupo consolidado, ya que invitan a artesanos en los proyectos que trabajan, por lo que están en la construcción de la red; “estamos como en una fase diagnóstica, también tratando de entender por qué no hay mercado o cómo es que se puede generar un colectivo, que tenga un sentido como de empresa pero más de carácter social, y que empiece a vincularse con cuestiones de economía solidaria”.

Desde ECA han encontrado algunos problemas en la comunidad artesanal, “hemos detectado que no hay mercado, que no hay una suficiente red para generar no solamente la compra venta, sino un valor agregado en el producto, que tenga un sentido de comercio justo en el que reconozcas el trabajo artesanal que está detrás, y no sólo se pueda vender un producto sino se conozca la historia de este, de dónde viene, qué representa, qué identidad genera, y además qué retribuye cuando se compra”

ECA hace alianzas genera también la posibilidad de que los actores sociales puedan incidir de diferentes maneras y también acceder a diferentes instancias y créditos o recursos, manifestó la activista.

Argumentó que lo que deben discutir es acerca de todo el tema de marcas colectivas, propiedad intelectual y propiedad comunitaria; “todo el asunto identitario y todo el asunto de la representación cultural que tienen estos productos, está en una discusión que está muy en boga a nivel internacional”.

Finalmente, Tania Ávalos aseguró que desde la asociación están tratando de entrarle, porque es una discusión jurídica, de mercado, social y cultural, “de decir cómo es que podemos lograr que las marcas también tengan un peso sociocultural y no solamente un asunto comercial, pero eso hay que debatirlo en colectivo”, puntualizó.