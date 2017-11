Urgen medidas alternas a los bloqueos para manifestarse: morelianos

MORELIA, Mich., 9 de noviembre de 2017.- La manifestación es un derecho de los ciudadanos, sin embargo no quita que genere molestias al resto y hasta pérdidas económicas en algunos sectores.

Al unísono morelianos encuestados por Agencia Quadratín recomiendan a los inconformes busquen medidas alternas para solucionar los conflictos, los cuales no se resuelven con marchas, que sí afectan a todos.

“Yo siempre tomo mis precauciones, salgo con suficiente tiempo y por lo mismo no me ha afectado, pero lo que sea que piden no se va a resolver con bloqueos…”, comentó Estefanía.

En el mismo sentido fueron las declaraciones de Enrique y Adolfo, chofer de ruta y taxista, respectivamente: “la gente se queja mucho y a nosotros nos afecta en los bolsillos. No porque nos castiguen, sino porque no trabajamos; de esta combi dependen tres familias y por ejemplo el martes, pues mejor no trabajamos. No iba haber gente en nuestra ruta ¿A qué salíamos? Y lo mismo hizo el 90 por ciento de los choferes”.

“Toma mucho tiempo el traslado, y aunque hay más servicios, se hace imposible llevar a la gente a su lugar de trabajo y que queden satisfechos”, comentaron.

Para Laura, estudiante de Enfermería, las manifestaciones deben realizarse sin afectar a terceros.

En caso de tomas, bloqueos y marchas las recomendaciones de los ciudadanos siguen siendo las mismas: tomar rutas alternas y salir con suficiente tiempo de casa para llegar a su destino.

En Morelia se calcula hay hasta 20 operativos de vialidad y monitoreo a la semana por las manifestaciones, siendo el Centro Histórico la colonia más afectada de la capital michoacana.