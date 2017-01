Se quedó esperando Morelia 18 mdp convenidos con la Sedatu para obras

MORELIA, Mich., 20 de enero de 2017.- Un total de 18 millones de pesos destinados a obra pública convenida entre el municipio de Morelia y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) nunca fue radicado en el ayuntamiento, a pesar de que ésta debió hacerlo en julio de 2016, denunció Antonio Plaza Urbina, secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental.

La ausencia de estos recursos ya comprometidos llevará a la cancelación de hasta 13 millones de pesos para proyectos y la solventación por el gobierno local de 5 millones de pesos que ya fueron ejercidos y que no fueron reconocidos por la instancia federal, precisó Plaza Urbina.

Agregó que la determinación de la Sedatu se dio de “forma arbitraria y sin precedente o procedimiento, la falta de estos 18 millones de pesos sí nos afecta mucho; hasta ahora no hemos tenido respuesta en la delegación en Michoacán de la Sedatu, ninguna propuesta contestada, sólo no nos radicaron los recursos”.

Tras aseverar que para 2016 ya se enfrentaba una reducción, en comparación con 2015 por más de la mitad del presupuesto destinado a Morelia, el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental lamentó que pese a cumplir con todas las obras, que a noviembre ya estaban contratadas y adjudicadas, la Sedatu expuso que la administración municipal no cumplió y canceló la dispersión de los 18 millones de pesos, que debió radicar en julio pasado.

Aseveró que los oficios de autorización arribaron al ayuntamiento sin la firma del delegado de la Sedatu en la entidad, Alfredo Fernández Peri; no obstante las irregularidades los trabajos continuaron y al término del año mediante un oficio de una cuartilla se notificó de la cancelación de la asignación.

Recordó que en 2014 y 2015 se adjudicaron obras convenidas con la Sedatu durante la última semana de diciembre, “siempre tuvimos los mismos plazos de ejecución, y aunque ellos no cumplieron, nos piden que sí cumplamos con la anualidad, eso no es posible”.

La situación desencadenó que por lo menos tres obras deban ser canceladas, como la atención de la calle Felipe Yera, en El Durazno; la rehabilitación de centros comunitarios, y la vialidad Cenobio Paniagua, en tanto que los proyectos ya en ejecución, por 5 millones de pesos, deberán ser pagados con recursos municipales, por lo que en la siguiente sesión de Cabildo se espera realizar estos ajustes al cierre del ejercicio 2016.

“La verdad es que vamos a buscar no sólo una reunión con el delegado en Michoacán de la Sedatu, sino con funcionarios en Ciudad de México, porque la expectativa que teníamos de convenir obras no se ha cumplido; creemos que no hay motivos técnicos para la cancelación, no quiero especular, pero creo que esto tiene más fondo”, expresó Antonio Plaza.

Peatonalización del Centro Histórico no enfrenta riesgo de no concreción

A pesar de que de los 18 millones de pesos convenidos y posteriormente cancelados por la Sedatu para Morelia, de 7 millones de pesos a 8 millones de pesos estarían destinados a la peatonalización del primer cuadro de Morelia, el proyecto seguirá adelante, afirmó el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental.

Mencionó que el municipio dispone de 25 millones de pesos para materializar la iniciativa, los que están contratados, además de que las reducciones que se deban realizar se harán sin compromiso para las obras.