Reprueban morelianos actos vandálicos en protestas por gasolinazo

MORELIA, Mich., 7 de enero de 2017.- Morelianos reprobaron las acciones que algunos grupos sociales y ciudadanos han realizado al interior del país en contra del gasolinazo, como son saqueos a tiendas de electrodomésticos y supermercados.

En un sondeo realizado por Quadratín, los entrevistados comentaron que ese tipo de acciones vienen a desacreditar la verdadera causa que tenían las marchas pacíficas por parte de ciudadanos inconformes con el aumento a la gasolina.

“Yo veo muy mal que haya personas que cometan este tipo de actos que van más allá de manifestarse en contra del gobierno por haber subido la gasolina, creo que hay otras formas de externar su enojo”, comentó Luis Felipe Ramírez.

“Ese tipo de actos ya es de vándalos, no creo que sean personas civilizadas que se reúnan para algo bueno y solamente buscan la oportunidad de robar, yo vengo de Ciudad de México y allá estuvieron las cosas tensas, incluso a mi hija le tocó estar cuando cerraron un supermercado en Ecatepec porque venían unos saqueadores”, explicó Margarita Reyes.

“El aumento a la gasolina si fue bastante fuerte y me parece correcto que haya personas que se manifiestan, pero el hecho de cometer robos y saqueos creo que es salirse completamente del tema, honestamente no sé si esto sea una cortina de humo, pero es una realidad que si hay saqueos”, lamentó Ivonne Ramírez.

Asimismo, los entrevistados comentaron que estos hechos se podrían replicar en la capital michoacana debido a los intentos que han ocurrido en Uruapan y Morelia durante los últimos días.

“Es lamentable que ocurran este tipo de acciones, si bien ya han saqueado tiendas en otros estados no falta a quienes se les ocurra hacer eso aquí en Morelia y eso no vendría a solucionar nada porque eso no tiene nada que ver con el aumento a la gasolina”, dijo Carlos Gutiérrez.

“Los saqueos son cosas que no deberían de ocurrir porque afectan a los dueños de las empresas que luego ni tienen nada que ver con el gobierno, luego aquí en Morelia no tardan en intentar hacer eso, ojalá que no porque de por si el clima en la ciudad se pone tenso con las marchas y paros”, comentó María Fernanda Mendoza.