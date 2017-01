Pueden dictaminar iniciativa de reestructura sin llamado del presidente

MORELIA, Mich., 17 de enero de 2017.- Si el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, Miguel Ángel Villegas Soto no convoca en los próximos días a reunión para analizar y dictaminar la iniciativa para la reestructura de la deuda, el llamado lo hará la mayoría de las comisiones dictaminadoras, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Pascual Sigala Páez.

En la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado no se faculta expresamente a la Junta de Coordinación Política o a la Mesa Directiva para conminar a que convoque a las reuniones de comisiones, pero si pueden hacerlo, por mayoría, sus integrantes, indicó el legislador del Partido de la Revolución Democrática.

Ya se ha hecho en otros momentos, pero confió en que en los próximos días el responsable de convocar lo haga toda vez que los coordinadores de los grupos parlamentarios mayoritarios, Adriana Hernández Íñiguez del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, Carlos Quintana Martínez, han declarado que sólo esperan el llamado para trabajar la iniciativa.

Sigala Páez señaló que ya hizo un respetuoso exhorto para que ambas comisiones se reúnan y trabajen en la iniciativa presentada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo el pasado 12 de diciembre y lamentó ser ignorado.

Al diputado Villegas Soto, corresponde convocar a la reunión ya que preside la Comisión de Hacienda y Deuda Pública y dirige los trabajos de las comisiones unidas pero por tercera semana consecutiva no se ha presentado en sus oficinas del Congreso del Estado.