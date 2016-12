Preocupa situación de Pemex porque presupuesto sigue petrolizado

MORELIA, Mich., 23 de diciembre de 2016.- La situación por la que atraviesa Petróleos Mexicanos es preocupante para el país porque una buena parte del presupuesto proviene de los ingresos petroleros, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Pascual Sigala Páez.

“Es muy preocupante, hay la percepción de que para no alarmar al país hay información que no tenemos respecto a lo que está pasando en Pemex; la escasez de combustible, prácticamente el cierre de algunas refinerías; esto que ahora provoca incertidumbre y espero no hay caos por el hecho de que haya gasolineras hoy día cerradas en Morelia.

“Espero que sea muy pasajero y que Pemex y el Gobierno informe de lo que realmente está pasando porque, al margen de la riqueza que implica para el país, está la necesidad que tiene este país porque de ahí proviene una buena parte del presupuesto”.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática señaló que el petróleo es la energía que mueve al mundo y en México está la escasez en la extracción, los precios por los suelos y, para rematar, los vehículos sin combustible.

Desde su punto de vista la reforma energética no tuvo éxito porque no es posible identificar alguna bondad después de algunos años de estar vigente, menos el cumplimiento de las promesas de campaña que hizo el presidente Enrique Peña Nieto.

“Creo que no calcularon la dimensión del problema y están ahí los resultados. Yo hago votos porque esto sea pasajero porque quiero que el país salga adelante y Michoacán salga adelante, por supuesto; en el mejor de los ánimos, de los deseos, pero identifico que Pemex ha estado tropezando una y otra vez y eso es preocupante”.