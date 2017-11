Pedirá CNTE salida de funcionarios de SSP tras detenciones

MORELIA, Mich., 9 de noviembre de 2017.- El gremio magisterial analiza el solicitar al gobierno la inmediata remoción de los funcionarios que están al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Michoacán.

Víctor Manuel Zavala Hurtado, dirigente de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), indicó que fue reprobable la actitud que la autoridad tomó en el operativo de seguridad.

“Aunque no lo hemos discutido de manera profunda sí está planteado de manera general y queremos que se retire el señor, no es ni siquiera de aquí, viene y hace una situación delicada en contra de los que protestan.

“En ese sentido hemos pedido no solamente a los funcionarios de Secretaría que se retiren y se nombren a los que hacen falta sino también pedimos que se retire este señor, yo creo que Bernardo también se tiene que retirar”.

Expresó que hubo un acuerdo previo para liberar un carril de todos los que obstruyeron en la salida a Salamanca en la protesta de este martes, y al no liberarlo después fue que se dio el repliegue, pero aún así no justifica el actuar de la Policía.

Indicó que insistirá con acciones de todo tipo para que esto se concrete, pues consideran que la población no debe estar expuesta a elementos que no aplican las normas correctamente, como sucedió con estudiantes de la Universidad Michoacana que fueron golpeadas sin siquiera ser parte de la manifestación.

“Con todo y que los compañeros no se quitaron no era motivo suficiente para que se diera esa brutalidad por parte de la Policía, a mí no me gustaría que alguien quisiera justificar ese enfrentamiento, justificar cómo les pegaron a las compañeras estudiantes de la Universidad.

“Eso es totalmente incorrecto, asumimos nuestra parte pero también que asuman la responsabilidad las autoridades”, reiteró el dirigente sindical.