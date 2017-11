Acepta Di María que pudo jugar con el Barcelona

MORELIA, Mich., 8 de noviembre de 2017.- Ángel Di María, mediocampista de la selección de Argentina y del PSG, aseguró que no le cerró la puerta al Barcelona y pudo jugar con el conjunto blaugrana.

“Estuve cerca de ir y lejos a la vez. Es difícil poder llegar a esos clubes, pero la esperanza nunca la perdí y siempre estuve tranquilo. No se dio, pero la vida da muchas vueltas, nunca se sabe”, afirmó durante una entrevista a ESPN.

El argentino remarcó que no tendría problemas con vestir la camiseta del conjunto catalán a pesar de haber jugado en el Real Madrid, ya que en el único club en el cual no jugaría es Newell’s.

“No, yo siempre digo lo mismo, seguramente los del Real Madrid me putearan pero son cosas de la vida. Yo soy hincha de Central y es obvio que no voy a jugar en Newell’s. Después en los demás clubes jugaré en todos, porque no soy hincha y siempre digo lo mismo en el equipo donde este siempre dejaré todo por ese equipo”, afirmó el ex jugador del conjunto merengue.