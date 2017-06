Inaceptable, que Estado no pueda asegurar a periodistas: Javier Moreno

MORELIA, Mich., 29 de junio de 2017.- Como inaceptable calificó el ex director del diario El País, de España, Javier Moreno, el hecho de no garantizar la integridad de los periodistas, principalmente por los recientes asesinatos.

Esto al ser entrevistado al concluir una primera fase de su conferencia magistral ¿Es el final de la democracia? Que impartió en el Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo) de Morelia.

“Resulta inaceptable del todo que el Estado mexicano no sea capaz de asegurar a los periodistas, ya no se diga la profesión, la vida, lo que debe hacer en cualquier estado es proteger la vida de sus ciudadanos, no hay nada más importante que la vida”.

Afirmó que el sistema democrático tiene un encargo importante como es fiscalizar y tener controlados a los poderes del estado, de todo tipo.

Lamentó que desde hace años no haya mejoras en el tema y ahora se recrudezca, específicamente refiriéndose a los homicidios que se han reportado en varios estados, incluido Michoacán.

“No estamos solo hablando solamente de tragedias personales o muerte, sino de una labor de las estructuras democráticas y cuando hablamos de una democracia avanzada y plena es imposible hablar o aspirar a ello en un país donde un periodista para ejercer su trabajo pueda acabar muerto”.