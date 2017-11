Apoyar al PAN en 2018 será la muerte del PRD: Juan Pablo Puebla

MORELIA, Mich., 9 de noviembre de 2017.- Al diputado Juan Pablo Puebla Arévalo no le interesa si la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática decide suspender sus derechos, pero adelanta que no dará una batalla jurídica por una definición ideológica.

“Es triste que estén expulsando a los que impulsan la alianza con la izquierda y que premien o veneren a los que impulsan la alianza con la derecha, es parte de la decadencia; a mí no me interesa dar una batalla jurídica.

“Tampoco me interesa si me expulsan o no, yo voy a seguir siendo, mi historia no se va a borrar porque me digan que me expulsan; lo que hemos hecho en los municipios, lo que hemos trabajado con la militancia no se va a borrar; mi voz cuenta, ha contado y va a seguir contando”.

Consideró que, independientemente de lo que ocurra en 2018, apoyar a un candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República es inevitablemente la muerte para el PRD, si gana desaparece el PRD, porque va a gobernar la línea política del PAN a nivel nacional, y si pierde desaparece el PRD, porque le ayudó a perder.

El diputado por el distrito de Zacapu indicó que su posición política es apoyar el proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador, levantando la voz para que el PRD en su conjunto vaya con esa propuesta, rebelándose a la decisión del Consejo Nacional del PRD de aliarse con el PAN.

“Esa decisión de 200 consejeros nacionales no coincide con el sentir de más de cinco millones de militantes del PRD que sin duda se identifican, no con el PAN, sino con Andrés Manuel, y sin duda vamos a lograr en Michoacán una mayoría desde la izquierda; en Michoacán la derecha no pasará”, advirtió el legislador.