Y ahora Fausto Vallejo jr exige cuentas a Godoy…

MORELIA, Mich., 18 de enero de 2017.- Fausto Vallejo Mora, hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, consideró que todos los ex gobernadores están obligados a rendir cuentas, y señaló directamente al ex gobernador perredista Leonel Godoy Rangel, con alusión a que también debería rendir cuentas.

A través de su cuenta de Twitter, [email protected] , el primogénito de la familia Vallejo Mora, publicó este miércoles: “Todos los ex gobernadores están obligados a rendir cuentas, las matemáticas no mienten, esperemos que las de Godoy tampoco, por Michoacán”.

Este martes, la titular de la Secretaría de Contraloría del gobierno de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, informó que interpuso dos denuncias penales contra dos ex gobernadores de la entidad, quienes estuvieron en funciones entre 2012 y 2015, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos que representarían un daño al erario por un monto 3 mil 759 millones de pesos.

Fuentes confiables informaron a Quadratin que son Fausto Vallejo Figueroa y Salvador Jara Gurrero, los dos ex gobernadores del PRI en Michoacán, contra quienes la Secretaría de Contraloría ha iniciado un proceso penal ante la Procuraduría General de Justicia y PGR, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, desvío de recursos, abuso de atribuciones y fraude.