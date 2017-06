El 7 de junio “una vergüenza” para la libertad de expresión

MORELIA, Mich., 7 de junio de 2017.- Debido a que un 7 de junio de 1951, los directores de los principales diarios de México se reunieron en una comida con el presidente de la República, Miguel Alemán Valdez, y de ese encuentro se originó de un hecho bochornoso, la connivencia entre editores y gobierno, es “una vergüenza” que este día se conmemore el Día de la Libertad de Expresión.

Así lo refirió el periodista e historiador Arturo Herrera Cornejo en entrevista con Quadratín; recordó que derivado del encuentro entre Miguel Alemán y periodistas, cada año posterior, el 7 de junio fue el día de “acción de gracias al presidente” en turno, desde Alemán hasta Zedillo, por permitir o no, con base en sus intereses políticos y económicos, el ejercicio de un derecho que en teoría está consagrado en la Constitución General de la República.

Señaló que entre los principales agravios de la actualidad al ejercicio periodístico destacan los convenios publicitarios que se derivan de acuerdos discrecionales entre gobiernos en turno y concesionarios de empresas de comunicación, sin que se reglamente sobre criterios ni se transparenten montos de recursos de dinero público erogados en cada contratación.

“Esto debería reglamentarse, estar bien establecidos cuáles son los criterios para contratar; porque el gobierno obviamente necesita publicidad para difundir sus actividades, pero estas contrataciones actualmente se hacen de manera discrecional, y se hace para premiar a los medios que son dóciles, y para castigar los son rebeldes”, expuso.

No hay escolta que alcance…

Para garantizara el ejercicio periodístico el Estado Mexicano debe actuar en seguimiento de rutas de atención a indicios de riesgo, a partir de la atención oportuna de denuncias de periodistas sobre amenazas y hostigamiento de autoridades, de lo contrario, no habrá escolta que alcance, así lo advirtió Emilio Álvarez Icaza Longoria, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El dos veces ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, señaló que existe un grave peligro para el ejercicio periodístico que, con siete asesinatos en este año, ha llamado la atención en la escena internacional, lo que atenta con un derecho constitucional a la información, y en consecuencia, esto se traduce en un deterioro de la democracia.

Al referirse al periodista Salvador Adame Pardo, desaparecido desde el pasado 18 de mayo, tras haber sido sustraído por un grupo armado, el sociólogo mexicano consideró irresponsable que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán niegue reconocer la condición de víctimas indirectas a periodistas que vía argumento jurídico así lo reclaman.

“No comparto el criterio de la Procuraduría General de Justicia, de no declararlos como víctimas indirectas, me parece absolutamente irresponsable, y nada pertinente que la comisión de victimas legitime esa posición; lo que queda es trabajar la coadyuvancia con la familia, y ya no serían solo víctimas indirectas, sino que podrían incluso acceder al expediente”, apuntó.

Busca Gobierno de Michoacán mejoras para periodistas

El Gobierno de Michoacán tiene voluntad en la búsqueda de mecanismos que mejoren la seguridad y protección a periodistas, reconoció la panista Andrea Villanueva.

La presidenta del Comité de Comunicación Social del Congreso loca dijo “Al menos han mostrado voluntad de trabajar junto con algunos compañeros con temas que tienen que ver con la búsqueda de condiciones de seguridad mediante algunas acciones, que aunque no resulten suficientes, vemos voluntad al menos para seguir trabajando con un gremio que nos transmite el pulso del sentir ciudadano”.

El 7 de junio de 1951 se pactó autocensura

Villanueva señaló que la conmemoración de este 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión generó desde entonces una “censura implícita” para que los medios de comunicación no difundieran noticias que pudieran afectar la imagen del gobierno en turno.

“Pero han pasado 66 años de la instalación de esta fecha, y veo que los mismos medios han buscado deslindarse cada vez más de este tipo de prácticas, y quieren defender libremente su derecho a cuestionar y critica, y a expresar sus ideas”, expuso.

Los números rojos del periodismo en México en 2017

De 2000 a 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, contabiliza 105 periodistas asesinados por el ejercicio de su labor.

En lo que va de 2017, siete periodistas han sido asesinados por realizar su labor; el último de ellos fue Javier Valdez, el fundador del semanario RíoDoce, en Sinaloa.

En un estudio sobre la libertad de expresión en el país, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, la impunidad en los asesinatos de periodistas prevalece en el 99.75 por ciento de los casos.

En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, 36 periodistas han sido asesinados por realizar su labor informativa, lo que pone en evidencia que los diversos mecanismos para proteger la libertad de expresión y la labor periodística no han demostrado eficacia.