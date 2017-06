Sin Fausto Vallejo Jr, PRI Morelia elige delegados

MORELIA, Mich., 10 de junio de 2017.- A pesar de las trampas de Fausto Vallejo Figueroa y Wilfrido Lázaro Medina, el Partido Revolucionario Institucional celebró este sábado su Asamblea Municipal correspondiente a los distritos electorales federales de Morelia 8 y Morelia 10, y designó a loa 84 delegados efectivos que participarán en la asamblea estatal del primero de julio.

Los priistas se dieron cita para discutir los puntos que formarán parte de la agenda de la XXII Asamblea Nacional de este instituto político, que se celebrará en agosto, como Visión de Futuro, Rendición de Cuentas y Ética, Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.

Cabe destacar que al cónclave asistió el hijo del ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa, Fausto Vallejo Mora, quien como asambleísta en la mesa de Visión de Futuro, no fue designado delegado para la Asamblea Estatal, no obstante el numerito que quiso armar su gente.

El mismo chasco se llevaron las huestes de Wilfrido Lázaro Medina, ex alcalde de Morelia, ex diputado local y ex faustista, quien fracasó en el intento de cambiar de última hora la planilla de unidad ya pactada.

De cada una de las mesas surgieron propuestas para los temas que arriba se citan, y ésas serán integradas a las que se presentarán en las asambleas estatal y nacional. De la Asamblea estatal, que estará integrada por 500 delegados, se elegirán a 140 militantes priistas que participarán en la asamblea nacional el próximo mes de agosto.

La apertura de la Asamblea Municipal de Morelia, que se realizó de manera simultánea en 11 distritos electorales federales en Michoacán, fue presidida por la presidenta del PRI municipal en la capital del estado, Alejandra Sánchez, quien estuvo acompañada por el líder estatal Víctor Silva, el secretario de Organización, Antonio Guzmán Castañeda, y el secretario de Procesos Internos del tricolor, Israel Abraham López Calderón.

El secretario de Proceso Internos del PRI estatal, Isrrael Abraham López Calderón, refirió que no es cierto que el hijo del ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa, Fausto Vallejo Mora, forme parte de la relación de los 84 delegados que fueron electos para participar en la Asamblea Estatal del próximo de julio, aunque sí admitió que en esa lista están personas representativas de las diferentes expresiones del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, incluyendo a gente afín al ex presidente municipal Fausto Vallejo.

A la Asamblea Municipal de este día también asistieron la senadora Rocío Pineda Gochi y los diputados locales Wilfrido Lázaro Medina y Xóchitl Ruiz González.