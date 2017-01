Visiones y percepciones/Etelberto Cruz Loeza

Efectos inmediatos nuevas reglas de juego

En base a las imágenes y palabras que se presentaron en los escenarios del ascenso al poder Ejecutivo de los Estados Unidos, por Donald Trump, ya existen especulaciones sobre las nuevas líneas de sus Reglas de Juego que generarán las nuevas políticas públicas.

1°.-Escenario nada gratificante ni promisorio para el nuevo presidente en su relación con los medios de información, con todos y de todo tipo: diarios, revistas, radio, televisión y redes sociales. Si en la campaña los tildó de malos y perversos, ahora, ya como presidente ratificó su juicio y abrió un largo y muy cruento campo de batalla con todos los medios y con todos los periodistas y con las redes sociales, que pueden ser millones de mal humorados usuarios; el campo de acción del presidente Trump es amplio, pero, comparativamente con la cantidad y calidad de los usuarios de estas redes, tiene la batalla perdida de antemano. Es una derrota anunciada, desde ahora e, igualmente, con las cadenas periodísticas nacionales y agencias noticiosas y cadenas de radio y televisión. Sucederá como la batalla doméstica de las Guerra de Vite Nam: se perdió en las pantallas de televisión de los hogares de las familias norteamericanas. Así, perderá – de antemano, ya está, perdida – la batalla doméstica-familiar>la aceptación social de la imagen suya y de su administración. Toda proporción guardada será casi, una repetición de la administración de Richard M. Nixon. Tuvo las grandes cadenas periodísticas en contra – Times, Wall Street, Post la ABC y la CBS. Con todo y los éxitos comerciales logrados y, además, el acercamiento con China y la apertura de su mercado y el término de la guerra y la consecuente la paz en Vietnam, su imagen estuvo devaluada y sumamente desprestigiada su administración y debió renunciar antes de ser juzgado políticamente pro el Senado – el llamado EMPEACHMENT -. En esta guerra abierta faltan muchas batallas. Deberá suceder un verdadero milagro para revertir ese hecho – que costaría muchísimo dinero – aunque él posea una fortuna calculada en 10 mil millones de dólares e ingresando-creciendo todos los días – y los milagros ya no existen, si es que alguna vez pudieron suceder. Tiene el rechazo de más de la mitad de la sociedad norteamericana, muestra de que el país está sumamente dividido y para volverla a reunir o por lo menos llegar al 51% de aceptación, deberá entregar cada día buenas cuentas en la mejoría de la calidad de vida de sus paisanos: Ingresos, empleos, seguridad interior, vencer día a día al terrorismo, fortalecimiento de la imagen externa de los Estados Unidos, salud y habitación, entre otros indicadores.

2°.-El Muro. Se construya o no – digamos que se termine, porque ya existe casi la mitad o más – se termine de construir y funcionar con equipo electrónico de vigilancia calificado y personal paramilitar para atender las incidencias -, una cosa sí será cierta y ya va siendo: encarecerá todo: visas, trámites, ingresos físicos, contrabando de todo tipo (armas, personas, indocumentados), mariguana y cocaína y otras drogas de laboratorio. Quienes ganarán serán las organizaciones bien administradas de traficantes de seres humanos y sus coyotes y empresarios que dirigen y controlan los carteles de contrabando, distribución, circulación y comercialización en todos los niveles de los narcóticos, trata de blancas, prostitución, fabricantes, contratistas y contrabandistas de armas, etc. Y más, con todo y la legalización-liberación del uso de la mariguana en varios estados de la llamada Unión Norteamericana. Finalmente, republicanos al fin, el gabinete Trump está formado por comerciantes exitosos. (El muro no será problema ni impedimento para el ingreso de migrantes –mexicanos, latinos y asiáticos, etc.) -: el enorme anzuelo es la convertibilidad de su moneda y el salario: $ 20.85 por dólar, cotización de ayer martes 24 de enero y el recibir $ 10.10 dólares por hora trabajada en una jornada de 8 horas: ¡$ 1,684.68! Convertidos en pesos mexicanos. ¡Diarios! Imposible destruir este anzuelo.

Muy seguramente para quienes quieran disfrutar del paraíso norteamericano será más caro todo para ingresar y salir de los Estados Unidos. Más y mayores pagos de derechos, productos, aprovechamientos e impuestos…Así se pagará-cobrará el dichosos muro.

3°.-Los norteamericanos endurecerán las cláusulas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para negociar con la finalidad de que ellos vendan más y en condiciones preferenciales –es la economía predominante – que sus otros dos socios – Canadá (atrás de ella esta Inglaterra y el Reino Unido) y México – : vender más, más caro y comprar más barato y sin pagar tantos impuestos y ellos, si imponer los suyos y más altos. Finalmente quieren negociar y como todo negociante, hacerlo en posición de poder-fuerza para ganar más y el volumen de ventas sea mucho mayor, exponencialmente que las compras – y la tajada de venta sea más grande y más redituable. De estos e trata de Negociar.

Finalmente, Donald Trump está haciendo lo que usted hace-haría en su calle-barrio si notaran signos de vulnerabilidad: cerrar la calle y controlar las entradas y salidas de todo: personas, solicitar identificación y consultar con la persona que se busca, por la que desea ingresar – y no permitir ingreso de vendedores, salvo los autorizados. No es nada nuevo. Lo hace protegiendo su Estado, su Patria que es su nación. Esto lo llamaron ellos mismos proteccionismo: y es lo que hacía nuestro país hasta antes de Miguel de la Madrid – que inició la apertura del mercado y el desplome de las barreras arancelarias – . Es lo que hizo la mayoría de ciudadanos consultados en Inglaterra con el Brexit, lo que hace China: comerciar bajo la intervención y participación del Estado=partido Chino, lo que hace Bolivia, lo que intentó hacer Chile del Dr. Salvador Allende, lo que está intentando hacer Grecia con Alexis Tsipras Y LO QUE DEBEMOS HACER NOSOTROS COMO PAÍS. Ahora que ellos lo utilizan como política pública se llamará de otra manera.

Lo cierto es que habrá un cambio en las relaciones comerciales: ¿Serán bilaterales? ¿Ya no multilaterales? ¿Cómo lo llamarán?

Como complemento, llegó la moda, la belleza de las modelos y edecanes profesionales y la alta Moda a la Casa Banca… ¡nada de Hollywood! Y sí glamorosos escenarios de televisión y de alta cobertura y rating… Bienvenido el cambio… ¿Será para bien?