Visiones y percepciones/Etelberto Cruz Loeza

VISIONES Y PERECEPCIONES…MESURA, LUZ, SENTIDO COMÚN, SENSIBILIDAD SOCIAL

¡LO QUE MENOS SE TIENE!

Etelberto Cruz Loeza.

Éste es mi punto de vista sobre el llamado gasolinazo.

1°.Tengo la percepción que el Estado-gobierno-administración federal tiene un enorme problema de comunicación; aun suponiendo que Enrique Peña Nieto, presidente de la República esté tomando las decisiones correctas, le falta, no sabe, no puede, le importa muy poco la opinión de los que están inconformes, de los críticos; únicamente escucha el Canto de las Sirenas y ni ve ni escucha. Olvida que un gobierno democrático – como lo es el suyo – está obligado, por su propia naturaleza, a escuchar a todas las voces y debe informar e informar con la verdad y con agilidad y objetividad y rapidez-inmediatez.

2°.- Aun estando en lo correcto – que lo podemos analizar y discutir -, que lo acepto sin conceder totalmente, el Estado-gobierno-administración, teniendo todos los recursos e instrumentos disponibles, así como operadores en todas las áreas, no haya sabido vender, ni cómo vender, el hecho y paliar, batear y hasta jonronear el lanzamiento del gasolinazo: Él lo lanzó, por lo tanto debió saber lo que podría suceder, pero, aun estando preparado para todo, no reaccionó anticipada, ni inmediatamente.

3°.-Está reaccionando tarde y evidentemente sin la imagen de unidad de todos los sectores, a pesar de que lo del cambio hacia arriba de los precios de los combustibles se dedujo-supo desde octubre cuando se discutió en el H. Congreso de la Unión, los presupuestos federales de ingresos egresos.

4°.-Ningún partido representado en el H. Congreso de la Unión puede decirse sorprendido. TODOS LOS SABÍAN Y SABÍAN QUE DEBERÍA DARSE Y CONOCERSE EN LOS DÍAS, O FINALES DE DICIEMBRE O INICIALES DE ENERO DE ESTE AÑO 2017.

5°.- Todos los partidos que están participando en las manifestaciones populares contra el llamado incremento a los combustibles lo hacen para sacar provecho político, partidistamente y actúan perversa y maliciosamente para aprovechar el desprestigio de la administración.

6°.-¿Qué significa el gasolinazo?

Un incremento ANTICIPADO Y ACUMULADO de los llamados MINIAUMENTOS MENSUALES.

No habrá un precio único – le llamaron administrado -. Ni permanente. Ni fijo. Ahora habrá, por lo menos 90 precios, o más, de los combustibles. Lo anterior dependerá de la zona-región en donde se resida y de la empresa vendedora-surtidora.

Es muy posible que la gasolina que usted usa para su unidad automotor tenga un costo y se ofrezca-cueste precios diferentes en la misma colonia y, también, es muy posible que hoy, miércoles 11 de enero de 2017, tenga un precio y que cuando vaya a surtirse nuevamente tenga otro, o al alza o a la baja, uno o dos centavos más o menos por litro, dependiendo de la empresa dueña de la franquicia-concesión y de la empresa que la transporte y de la distancia entre el almacén–la empresa que lo transporte y la estación de servicio.

Dado que PEMEX ya no será la única empresa que venda, distribuya, transporte, comercialice, importe, extraiga y refine combustibles en un futuro inmediato habrá estaciones de servicio diferente a PEMEX. Habrá competencia, bien sea de BP, Shell, Texaco, Ramírez, López, etc., y usted podrá elegir a su estación de servicio que más le convenga.

Ya no habrá aumentos-incrementos a la gasolina de un plumazo, de una decisión vertical de la paraestatal o de Hacienda: todo estará regulado-regido-ordenado por las cotizaciones internacionales- las leyes de la oferta y la demanda – internacionalmente.

f.-El Estado no ha repetido, no ha sabido comunicarse con su pueblo para demostrarle-enseñarle que las PERSONAS MORALES no resentirán el incremento a los combustibles, porque PODRÁN DECLARARLO Y DEDUCIRLO DE SUS DECLARACIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS. ASÍ QUE NO DEBE REPECUTIR EN LAS ALZAS DE TRANSPORTE NI PÚBLICO, NI PRIVADO- NI URBANO, NI SUBURBANO NI DE PASAJEROS.

6°.-Esto obligaría-OBLIGARÁ A QUE TODAS LAS PERSONAS MORALES se den de alta como contribuyente, particularmente los trabajadores o dueños de EMPRESAS INFORMALES.

7°.Igualmente este asunto de los combustibles obligará a que TODOS LOS PROFESIONISTAS LIBRES –universitarios-tecnológicos – DECLAREN SUS VERDADEROS INGRESOS Y SÍ OTORGUEN RECIBOS DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN. EN NUESTRO PAÍS ES USUAL QUE NO ENTREGUEN A SUS CLIENTES-PACIENTES RECIBOS DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS.

TAL VEZ TODO ESTÉ BIEN – LO ACEPTÓ SIN CONCEDER – PERO LOS TECNÓCRATAS QUE NOS GOBIERNAN OLVIDAN LO SIGUIENTE:

I.-MÉXICO – NUESTRO PAÍS – , NO TIENE EL MISMO PERFIL DE DESARROLLO NI ECONOMÍA QUE LOS OTROS PAÍSES QUE CITAN COMO REFERENCIA.

II.-MÉXICO TIENE EL SALARIO MÍNIMO MÁS BAJO DEL MUNDO Y, LÓGICAMENTE, SU CAPACIDAD DE COMPRA ES MUY LIMITADA.

III.-FINALMENTE, SOMOS UN PAÍS PRODUCTOR DE PETRÓLEO. SE DICE QUE EL PETRÓLEO ES NUESTRO Y POR LOS HECHOS PARAECE QUE RAMÓN LÓPEZ VELARDE TIENE RAZÓN:

“El Niño Dios te escrituró un establo

Y LOS VENEROS DEL PETRÓLEO EL DIABLO”.

Finalmente el Estado-gobierno no se ha apretado el cinturón – no se ha mostrado la intención de aplicar un real programa de austeridad, disminución de salarios, prestaciones y servicios, ni de reducción de empleos y salarios de la clase gobernante-política – y sigue derrochando. Tal vez todo se aceptaría si se combatiera la corrupción y la impunidad…pero no…no se hace nada y sí el pueblo paga-sigue pagando todo.

Y el pueblo se cansa y su humor social busca una salida, como la naturaleza, y como ella, la sociedad lo encontrará.