Visiones y percepciones/ Etelberto Cruz Loeza

VISIONES Y PERCEPCIONES

MEJOR CUMPLIR

SU RESPONSABILUIDAD=OBLIGACIÓN

Etelberto Cruz Loeza

Aplicando el estilo personal de gobernar del actual titular del Ejecutivo estatal, Silvano Aureoles Conejo, de solamente decir, citar o mencionar la omisión, la falta, el delito, pero sin precisar nombres de culpables o responsables, la titular de la secretaría de la contraloría del estado de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, en conferencia de prensa aceptó – hecho grave, pero sin que nadie le haga ver su responsabilidad ni sus consecuencias – que LA DEPENDENCIA A SU CARGO, EN OTRO MOMENTO HA SIDO OMISA – EN REALIDAD CÓMPLICE, PUES SU FUNCIÓN ES CONOCER EL DESTINO, TRANSPARENCIA DEL GASTO Y LA FINALIZACÍON Y USO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO Y SU EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE – , DEJANDO PASAR EL TIEMPO Y SÓLO DÁNDOLE VUELTAS A LOS ASUNTOS PARA NO EMITIR SANCIÓN DE TIPO ADMINISTRATIVO O DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO – DEL FUERO COMÚN O FEDERAL – PARA QUE EN SU CASO SE INSTRUYAN LOS PROCESOS PENALES A QUE HAYA LUGAR, EN CONTRA DE FUNCIONARIOS ESTATALES CORRUPTOS….LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS NO PERMITE DAR NOMBRES, SALVO LLEGADO EL MOMENTO EN QUE LA PGJE O LA PGR INICIEN LAS AVERIGUACIONES PENALES POR LOS DELITOS DE PECULADO U OTROS A QUE HAYA LUGAR, ENTONCES SÍ SE SABRÁN LOS NOMBRES DE LOS EX FUNCIONARIOS IMPLICADOS EN ESTA CUESTIÓN.

A pregunta de que si hay más investigaciones de las administraciones perredistas que encabezaron Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, únicamente adelantó que DE 2010 A 2015 EXISTEN RECURSOS POR EL ORDEN DE 5 MIL 247 MILLONES DE PESOS QUE COMO ENTIDAD ESTATAL NO SE HAN SOLVENTADO LAS OBSERVACIONES QUE HIZO LA FEDERACIÓN, PORQUE SON RECURSOS FEDERALES QUE NO HAY CERTEZA DE CÓMO SE EJERCIERON Y EN QUÉ RUBROS, PERO ESO SE SABRÁ EN UNOS DÍAS MÁS, PORQUE ESE ES EL COMPROMISO DEL GOBERNADOR, TRANSPARENTAR TODO. (

Preguntas 1ª.– ¿Sobre el manejo de los recursos estatales, qué?

2ª.Del quebranto financiero, arrastrado, heredado y cuyo monto, al día, se desconoce todo lo que gobiernos democráticos, transparentes están obligados a cumplir, ¿qué?

3ª.– ¿De estos dos hechos, hay investigaciones, culpables, responsables?

4ª.– ¿La contralora y la auditoría SUPERIOR de Michoacán TIENE DIENTES?

5ª.-Estas dos dependencias DUPLICAN Y REPITEN UNA MISMA FUNCIÓN, PERO ENTREGAN= MUESTRAN, LAS 2 UN MISMO RESULTADO: NADA.

Regresando.

Lo que está expresando esta funcionaria es indicio de delito cometido – en inicio, administrativo – PORQUE LOS RECURSOS FEDERALES LLEGAN ETIQUETADOS, NO ATERRIZAN EN UNA BOLSA DE DINERO ASÍ, SIMPLE, EN MONTÓN -. SUS PALABRAS INDICAN QUE LOS DESVIARON PARA DARLE IOTRO USO, CONFIAMOS QUE LEGAL, EN EL MENOS MALO DE LOS CASOS, SI NO ES QUE LOS DESVIARON PARA USOS PERSONALES.

Otra pregunta: ¿Y por qué no interviene?

Sencillo. Cuida el puesto y cubre las espaldas de quien lo nombró.

TODOS LOS FUNCIONARIOS – INCLUIDO EL TITULAR DEL EJECUTIVO – OLVIDAN QUE JURARON=PROTESTARON CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN, MÁS QUE SERVIR A QUIEN LOS NIOMBRÓ.

Y EL HECHO-COMPROMISO, DEL TITULAR DEL EJECUTIVO, QUE DEBE SER CUALIDAD DEL GOBIERNO – EN SUS TRES NIVELES – DE TRANSPARENTAR TODO, SERÍA EJEMPLO DE LA MORAL PÚBLICA – CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY Y SUJETARSE AL MARCO LEGAL DE TODO ESTADO DE DERECHO – Y NO ANDAR EXPRESANDO QUE SE DEBE REPLANTEAR EL ACTUAR DE LOS GOBERNANTES. (ELLOS SON LOS QUE DEBEN REPLANTEARSE SU ACTUAR)

NO Y NO. NOSE DEBE REPLANTEAR EL ACTUAR DE LOS GOEBERNATES. DEBE CUMPLIRSE LA LEY, LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN.

Un funcionario público -. De cualquier nivel – debe cumplir la ley, lo que dice la Constitución – tal como lo expresó Eruviel Ávila, gobernador del estado de México – , no los caprichos del gobernante en turno.

Otra pregunta: ¿la contralora se ha preguntado el real costo de las obras?

Como nadie dice nada, calla, seguramente suponen, aceptan, creen que es correcto, pero, simples números: lo que tanto se publicita: el parque lineal, de longitud de 1.2 Kms. y cuyo costo es de 81.4 millones de pesos, ¿su precio-costo es fiel, no está maquillado y ya lleva incluido el tristemente famoso moche, el 15% para los gastos de autorización del unto-piscacha-mordida y la aplicación del axioma burocrático “haz obra, que siempre sobra”?¿ Números: $ 81,400,00 – OCHENTA Y UN MILLONES, CUATROCIENTOS MIL PESOS – entre 1,200 metros, resulta que cada metro tiene un costo de 67, 833,33. Seguramente habrá quien lo haga más barato y mejor.

Las obras de dizque modernización del circuito interior ¿?, ¿están en su costo real? ¿No están inflados?

¿Qué información puede ofrecer?

Silencio…Debemos cuidar el puesto y las espaldas. Cumplir la constitución es de tontos, torpes y hasta estúpidos.