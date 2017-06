Teléfono rojo/José Ureña

Elba Esther y el magisterio se declaran en lucha en Edomex

Saludo a Fernando González y le pregunto en primera instancia:

-¿Cuál es el estado de ánimo del magisterio tras el resultado electoral del estado de México?

El yerno de Elba Esther Gordillo, quien operó el respaldo a Delfina Gómez con el ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa Guzmán, no piensa la respuesta.

-De lucha –me dice de manera natural.

Y habla de una y mil artimañas utilizadas por y desde el poder para aupar al priísta Alfredo del Mazo con el propósito único de derrotar a la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)

González, ex subsecretario de Educación y gestor y supervisor de los libros de texto gratuitos de las primarias del país, promete mantener la lucha para hacer respetar la supuesta victoria de Delfina Gómez.

No da detalles pero, asegura, hay un gran respaldo hacia ella porque el magisterio –y aquí no distingue entre el sindicato o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)-, ve ahí una puerta de liberación de la reforma.

LA MAESTRA ESTÁ TRISTE, PERO CASI LIBRE

Fernando González parece un ideólogo natural.

Presidió la escuela de cuadros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando la dupla Roberto Madrazo-Elba Esther Gordillo dirigían esa organización, entonces oposición, en tiempos de Vicente Fox.

Le preguntó cómo está su suegra, La Maestra.

-Triste –me contesta-. Murió su su ex yerno Francisco Arriola y no pudo estar con él… Ella, que se ha distinguido por mantener unida a su familia.

-Tampoco estuvo en la enfermedad y muerte de su hija Mónica Arriola Gordillo. Sólo le permitieron estar presente en sus funerales –le recuerdo.

Acota González:

-Eso le duele mucho. No le han cumplido lo que le han prometido.

-¿En qué le ha fallado el gobierno? –hurgo más.

-En todo… De nada sirven los acuerdos.

El yerno de La Maestra no abunda en torno a estas negociaciones y menos quién las realiza.

Para estas alturas, suponía ella, estaría en prisión domiciliaria mientras siguen sus procesos por los delitos acreditados y de los cuales ha sido declarada inocente en por lo menos dos.

Pero no todo debe ser queja.

Ella está en un hospital de la colonia Roma, recibe a sus familiares, dialoga con sus amigos, da instrucciones a sus subordinados y desde ahí salió, si no la orden sí por lo menos el aval, para sumar a la parte leal del magisterio –oficial y disidente- a la candidatura de Delfina Gómez.

Y ahí está Delfina, en lucha por una victoria.

Y si los tribunales no le dan la razón, será cuadro de Morena para la campaña federal de 2018, aspirará a por lo menos una senaduría y desde el escaño hará proselitismo para, entonces sí, ganar la gubernatura del estado de México en 2018.

Debe hacer historia.

FALSA ESPECULACIÓN SOBRE EL GABINETE

1.- Las especulaciones de ayer en el gabinete eran mayúsculas.

-¡Suspendieron las giras de Osorio y de Meade! –decían.

Y sí, Miguel Angel Osorio Chong y José Antonio Meade no hicieron su viaje por varias circunstancias, pero no por los mil veces augurados y no no confirmados cambios en el gabinete de Enrique Peña Nieto.

Y 2.- los pobres de México están en la agenda del Papa Francisco.

Lo corroboró José Sulaimán, presidente del Consejo Asesor de Scholas Ocurrentes en México, a quien felicitó por los avances a un año de haber iniciado este proyecto académico para humanizar la enseñanza.

Luego vino el consejo: llegar a todos los rincones del país y en especial enfocarse a las clases marginadas indígenas de Chiapas y Oaxaca.