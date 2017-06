Santiago y El Rufo/Santiago Heyser Beltrán

“Elecciones 2017”

Uruapan, Michoacán, 8 de junio del 2017

“¡Qué se oiga fuerte, nadie mejor que nosotros para encabezar el cambio en el EdoMex!” Del Mazo. Pues parece que ganó el que exhibió la inutilidad de EPN y Eruviel prometiendo el cambio,… en donde solo su partido ha gobernado.

S- Si hay algún corolario de las elecciones del fin de semana, este sería: ¡Ganó la corrupción!, pero no lo digo porque ganó el PRI en el EdoMex o por la narco elección de Nayarit, lo digo porque ganara quién ganara, Morena incluida, ganaba la corrupción y es que todos, unos más, otros menos, hicieron trampa; por lo que aquí aplicaría el dicho que escuché en labios de Silvia Balleza por primera vez. “A puñaladas iguales,… llorar es de cobardes”.

R- Guau, mi Santias, pero estarás de acuerdo que el EdoMex, con EPN como coordinador de la campaña de su primo, fue una elección de Estado…

S- Como en mi opinión lo fue la de Veracruz con el Gober Yunes (de Calderón) como operador político del PAN; y si damos por bueno que AMLO fue presidente legítimo, también su participación, borrando a Delfina en mítines y spots en EdoMex, fue una intención de elección de Estado; de la manera que si aceptamos que Nayarit es gobernado por el narco, la elección nayarita también fue de Estado. Y de Coahuila ¿que decir?, el otro Anaya, cuatacho de Calderón, enfrento a los capos Moreira y parece anda perdiendo, no sé si por el poder de las mafias priístas en Coahuila o porque lo besó el diablo con el apoyo del chaparrito, peloncito de lentes (Manuel Espino –dixit-).

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, que traigo mis perrunos labios partidos, guarf, guarf, guarf.

S- ¡Pues sí!, parece chiste, pero lo que tenemos con nuestras simulada democracia es un drama, empezando por los presidentes de los partidos, la mayoría son corruptos, así tenemos que el PRI de EPN está encabezado por un vividor, Enrique Ochoa, ladrón de poca monta que se auto asignó una liquidación de CFE que no le correspondía por ley y que, cual fajador callejero, se la pasa despotricando contra el Peje y lagarto por instrucción del macizo. El PAN de Ricardo Anaya, lo afirmo, está encabezado por un mentiroso que todavía unos días antes de la debacle en el EdoMex tuiteaba que la insípida Chepina iba a ganar la elección, buscando así engañar flagrantemente a la ciudadanía, tanto en la intención de voto como simulando un falso apoyo a la perdedora oficial de campañas panistas y peor, porque el mismo usufructuó el presupuesto para promoverse en lugar de apoyar a su candidota; ¿No me crees, estimado lector?, ve como Margarita Zavala le echa tierra en El Universal a su presidente de partido por perder la elección en EdoMex y claro, como ella es muy congruente,… sin ninguna intención personal. Ya de los amarillos hasta güeva me da escribir, el PRD de Barrales (la “honesta” que invierte de propiedades en USA), se comporta hoy como lo hace la puta del barrio, el Partido Verde, y está presto a venderse al mejor postor, o a no venderse, como en mi opinión junto con el PAN de Anaya se comprometieron en el EdoMex para apoyar al PRI de EPN.

R- Auuu, me callas el hocico, mi Santias, así como lo describes, aplica el dicho japonés que dice. “El pez se empieza a pudrir por la cabeza…”, si los presidentes de los partidos políticos son corruptos, no queda más que esperar que los procesos sean amañados y que las elecciones sean tramposas. Pero nada dijiste de Morena, mi Santias.

S- Porque nada hay que decir, en mi opinión AMLO es parte del sistema, vive del sistema y su papel es de de jugar al “policía bueno” simulando una honestidad que en mi opinión no tiene, ni en lo personal ni como institución, papel por el que cobra y cobra bien, ya que cumple con tener al “pueblo bueno” esperanzado y con una ilusión para que pueda seguir siendo esquilmado por el sistema político y económico mexicano que, administrado por verdaderos capos de la política, sirve a intereses extranjeros a un sector empresarial que no tiene llenadera y privilegia a una claque de políticos y gobernantes corruptos y corruptores, mi Rufo,… lo olvidaba: salvo honrosas excepciones.

R- Guauuu, ahora entiendo por qué el periodista Jorge Ramos no entiende, cito su tuit: “A ver si entiendo ¿En el mismo EDOMEX de los feminicidios, de la corrupción y de donde salió EPN los votantes escogieron más de lo mismo?” A Jorge respondería yo: El problema del elector en México es que todos los partidos son lo mismo,… con algunos matices. De ahí la expectativa de tener buenos candidatos independientes, que sin compromisos ni ligas partidarias de verdad pueda representar y servir al pueblo, o cuando menos, ya de “perdis”, legislar para tener una segunda vuelta para así, poder elegir entre los dos menos peores… Así de sencillo.

Un saludo, una reflexión.

Santiago Heyser Beltrán

Escritor y soñador