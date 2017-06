Propuesta 8/Fernando López Alanís

“Gobiernos de minoría”. Eso es lo que padecemos, gobiernos de minoría que, por lo mismo, no son representativos de los intereses del pueblo, lo que abre una enorme puerta sin salida a la corrupción y al engaño y a la impunidad. Y nosotros, el pueblo, nos contentamos con mentarles la madre y hacer sobre ellos chistes groseros y burlas malintencionadas. Veamos por ejemplo las últimas elecciones de 2017, queden como finalmente queden los ganadores, que la fórmula se aplica igual:

En el Estado de México como triunfador aparece Alfredo del Mazo con poco más de 2 millones de votos; pero votaron contra él más de 3 millones y medio, y no votaron por él, ni por ninguno, más de 5 millones y medio del padrón electoral. Si se le reconoce, legalmente es el triunfador, pero dudo mucho que lo sea social y políticamente; no, no lo es. Como tampoco Miguel Riquelme de Coahuila, con casi 483 mil votos favorables, pero que votaron contra él más de 708 mil 500 y no votaron ni por él ni por ninguno casi un millón de Coahuilenses; Si se le reconoce, legalmente es el triunfador, pero dudo mucho que lo sea social y políticamente; no, no lo es. Como tampoco lo es Antonio Echeverría en Nayarit, con un poco más de 197 mil votos, pues votaron en su contra 260 mil y no votaron por ninguno poco más de 457 mil. En ninguno de los tres casos alcanzaron mayoría absoluta del 50 por ciento más uno. Gobiernos de minoría, difícilmente representativos.

Además, en los casos de los Estados de México y de Coahuila el problema es mucho mayor, diría “dramático” si no sonara ridículo, porque obtuvieron triunfos muy cuestionados, con muchas dudas y desconfianzas reales o supuestas, pero ciertamente bien sembradas en las mentes de los opositores y de los no comprometidos; esos gobernantes llegarán al poder con una muy, muy baja aceptación. Malo.

Malo para los Mexiquenses, Coahuilenses y Nayaritas, malo para el país, y un presagio muy desagradable para el 2018. Convéncete, amigo lector, hermano mío, todo esto es otra faceta de lo viciado e inoperante de nuestro sistema político y de los políticos que lo manejan: nos urge encontrar otros políticos y formar otros sistemas que respondan a nuestras necesidades de desarrollo, progreso y bienestar. Piénsale.

